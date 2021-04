Serie A, dove vedere Inter Cagliari: diretta tv e streaming

Dove vedere Inter Cagliari: verso il match

Archiviata la ventinovesima giornata della Serie A Tim, è arrivata l’ora della trentesima. In questo turno di campionato l’Inter di Conte ospiterà il Cagliari di Semplici. Per i nerazzurri sarà l’occasione di mantenere invariato il vantaggio sulle inseguitrici, consolidando il primo posto, mentre per i sardi potrebbe essere uno degli ultimi treni per la salvezza. Il Cagliari si trova infatti al terz’ultimo posto in classifica con 22 punti ed è reduce dalla sconfitta per 0 a 2 rimediata contro l’Hellas Verona. Diversa è la condizione dell’Inter che, reduce dalla vittoria per 0 a 1 contro il Bologna (e la vittoria per 2 a 1 nel recupero contro il Sassuolo), si trova al primo posto in classifica con 71 punti. Un grande assente del match sarà l’ex cagliaritano Barella, causa squalifica. Tra i pali del Cagliari non ci sarà, invece, Cragno (autore di una grande prova nel match d’andata) a causa della positività al Covid-19. La gara d’andata, disputata il 13 dicembre, terminò col risultato di 1 a 3 in favore dei nerazzurri.

SCOPRI QUI LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-CAGLIARI.

Dove vedere Inter Cagliari: l’orario del match

La sfida tra Inter e Cagliari andrà in scena Domenica 11 aprile alle ore 12:30. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà il Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. A dirigere il match ci sarà l’arbitro Luca Pairetto di Torino.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Inter Cagliari

La partita in questione verrà trasmessa da Dazn (Attiva ora il tuo abbonamento). Sarà possibile seguire il match in tv sul canale 209 (Dazn1) del decoder di Sky. Il match sarà disponibile anche in diretta streaming tramite il sito e l’app di Dazn, accessibile da smartphone e tablet.