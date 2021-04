Probabili formazioni Inter Hellas Verona: occasione dal 1′ per Sanchez?

Probabili formazioni Inter Hellas Verona: verso il match

Archiviata la trentaduesima giornata della Serie A, disputata nell’infrasettimanale, è arrivato il momento della trentaquattresima. In questo turno di campionato l’Inter di Conte ospiterà l’Hellas Verona di Juric. I nerazzurri, dopo la serie di undici vittorie consecutive, sono reduci da due pareggi per 1 a 1 ottenuti nelle ultime due giornate ed hanno bisogno di tornare alla vittoria per avvicinarsi alla vittoria matematica del campionato. L’Hellas Verona di Juric sembra abbia staccato un po’ la spina nelle ultime settimane, essendo in una situazione comoda in classifica: si trovano infatti al decimo posto con 41 punti.

Antonio Conte dovrà rinunciare a Kolarov e Vidal, ancora alle prese con gli infortuni. Diverse le assenze per Juric, che non avrà a dispozione Sturaro per squalifica, oltre agli infortunati Lovato, Ceccherini, Vieira, Veloso e Benassi.

SCOPRI QUI DOVE VEDERE INTER-HELLAS VERONA IN TV E IN STREAMING

Probabili formazioni Inter Hellas: le scelte di Conte e Juric

QUI INTER – Antonio Conte con ogni probabilità confermerà l’undici iniziale che è ha giocato contro lo Spezia. Un solo dubbio per l’allenatore salentino che riguarda l’attaccante che accompagnerà Lukaku. In porta confermato Handanovic, nonostante i suoi errori siano risultati decisivi nelle ultime due partite. In difesa pronti Skriniar, de Vrij e Bastoni. Sugli esterni ci saranno Hakimi e Perisic. Sulla linea di centrocampo Barella, Brozovic ed Eriksen. L’unico dubbio di Conte è tra Sanchez e Lautaro, per accompagnare Lukaku in avanti. Il ballottaggio è apertissimo, ma potrebbe avere la meglio il cileno.

QUI HELLAS – Juric si affiderà al classico modulo, il 3-4-2-1. In porta Silvestri. Davanti al portiere italiano ci saranno Dawidowicz, Gunter e l’ex Dimarco. Sugli esterni pronti Faraoni e Lazovic. A centrocampo spazio a Tameze e Ilicic. Sulla trequarti torna Zaccagni, oltre a lui ci sarà Barak. In attacco la punta sarà Lasagna, ma occhio a Salcedo che è in lotta per una posizione in avanti ed è reduce dal gol nell’ultima gara contro la Fiorentina.

Probabili formazioni Inter Hellas Verona: lo schieramento in campo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Sanchez/Lautaro, Lukaku. All.: Conte.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilicic, Lazovic; Zaccagni, Barak; Lasagna/Salcedo. All.: Juric.