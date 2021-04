Sky o Dazn? Dove vedere Inter Hellas Verona: diretta tv e streaming Serie A

Dove vedere Inter Hellas Verona: verso il match

Archiviata la trentaduesima giornata della Serie A Tim, disputata nell’infrasettimanale, è subito arrivata l’ora della trentatreesima. In questo turno di campionato l’Inter di Conte affronterà l’Hellas Verona di Juric. I nerazzurri hanno bisogno di tornare alla vittoria dopo i due pareggi consecutivi rimediati nelle ultime giornate contro Napoli e Spezia, entrambi per 1 a 1. I nerazzurri si trovano in testa al campionato con 66 punti ma hanno bisogno di tornare a portare a casa i tre punti per avvicinarsi ancora di più alla vittoria finale. L’Hellas di Juric sembra abbia staccato un po’ la spina nelle ultime settimane, probabilmente per via della situazione di classifica confortevole e senza altri obiettivi da raggiungere: l’Hellas si trova infatti al decimo posto in classifica con 41 punti, e sono reduci dalla sconfitta per 1 a 2 rimediata contro la Fiorentina. La sfida d’andata, disputata il 23 Dicembre, terminò col risultato di 1 a 2 in favore dei nerazzurri.

PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-HELLAS VERONA

Dove vedere Inter Hellas Verona: l’orario del match

La sfida tra Inter ed Hellas Verona andrà in scena Domenica 25 aprile alle ore 15:00. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà il Giuseppe Meazza in San Siro.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Inter Hellas Verona

La partita in questione sarà trasmessa da Dazn (Attiva ora il tuo abbonamento). Sarà possibile assistere a match in tv sul canale 209 (Dazn 1) del decoder di Sky. La partita sarà disponibile in diretta streaming tramite il sito e l’app di Dazn, accessibile da smartphone, tablet e smart tv.