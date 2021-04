Serie A: probabili formazioni Torino Napoli e dove vederla

Questa sera alle ore 18:30, allo stadio Olimpico Grande Torino, il Torino e il Napoli si sfidano nel posticipo della trentatreesima giornata di Serie A. Prima di vedere le probabili formazioni di oggi facciamo un’analisi sulle due squadre. Attualmente i due club si trovano in buono stato fisico ma sono entrambi alla ricerca di punti. I granata sono a quota 31 punti ma con una partita in meno (ieri è stato annunciato che la partita contro la Lazio verrà recuperata il 18 maggio). Dopo il successo contro la Roma e il pareggio contro il Bologna hanno ottenuto il quarto risultato utile consecutivo. Invece, il Napoli di Gattuso ha deciso di ingranare e attualmente è riuscito ha ottenere nove risultati utili consecutivi. Se oggi gli azzurri riuscissero ad ottenere una vittoria dovrebbero raggiungere in classifica Juve e Milan.

Probabili formazioni Torino Napoli: giocatori da tenere d’occhio e infortunati

La squadra di Nicola non dovrebbe subire cambiamenti in quanto l’allenatore sembra propenso a presentare gli stessi 11 che abbiamo visto durante le ultime uscite. Tra i pali c’è l’importante recupero di Sirigu. Gattuso sembra voler proporre nuovamente la stessa formazione che ha battuto la Lazio ad eccezione di Mertens che lascerà il posto a Osimhen. Le due squadre non hanno particolari problemi relativi alla formazione da schierare in campo. Il Torino ha a disposizione tutti i suoi giocatori mentre in Napoli ha tre calciatori indisponibili: Ghoulam, Manolas e Ospina. I giocatori da tenere d’occhio questa sera sicuramente sono due: Andrea Belotti per il Torino che ha fatto gol e assist nelle sue ultime tre partite e Lorenzo Insigne per il Napoli che ha segnato otto gol di apertura durante questa stagione di Serie A.

Formazioni Torino Napoli: le scelte di Gattuso e Nicola

Ecco le probabili formazioni di Torino-Napoli:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola.

NAPOLI (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinsky, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.

Il match sarà diretto dall’arbitro Paolo Valeri.

Dove vedere Torino Napoli

Il match tra Torino-Napoli di questa sera verrà trasmesso in esclusiva da Sky su Sky Sport serie A (canale 202 del satellite e 473 del digitale) e su Sky Sport (canale 251 del satellite). Gli abbonati a Sky possono usufruire dell’App di streaming Sky Go che permette di seguire il match in qualsiasi momento. Alla telecronaca troveremo Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.