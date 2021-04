Sky o DAZN? Dove vedere Fiorentina-Juventus in tv e in streaming, 33^ giornata Serie A

DOVE VEDERE FIORENTINA JUVENTUS IN TV E IN STREAMING – E’ la 33^ giornata del campionato di Serie A, quindi manca sempre meno al termine del campionato. Ci sono ancora molte questioni in ballo, dalla salvezza alla lotta per la Champions League: nella prima è coinvolta la Fiorentina, nella seconda invece è invischiata la Juventus. La settimana infuocata che ha visto la nascita e la morte della SuperLega potrebbe aver lasciato strascichi pesanti sui bianconeri: l’obiettivo, però, come dichiarato da Andrea Pirlo, è concentrarsi sulle questioni di campo e guadagnarsi l’accesso alla massima competizione europea. Inoltre, per i bianconeri c’è da vendicare la dura sconfitta dell’andata, quando subirono la prima sconfitta in questa Serie A, con il pesante passivo di 0-3. Ecco dunque dove vedere Fiorentina Juventus in tv e in streaming.

Quando si gioca Fiorentina-Juventus, 33° turno Serie A

Il match Fiorentina-Juventus si disputerà domenica 25 aprile 2021 alle ore 15. La sfida si giocherà allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, casa dei granata.

Precedenti Fiorentina-Juventus, le sfide tra viola e bianconeri

Sono ben 164 i precedenti tra Fiorentina e Juventus in Serie A: il bilancio è piuttosto favorevole ai bianconeri. La Juve si è imposta in 79 circostanze, mentre i viola hanno portato a casa l’intera posta in palio in 34 occasioni: 50, invece, i pareggi. All’andata fu 0-3 per la Fiorentina: gol di Vlahovic, poi rosso per Cuadrado, quindi altri due gol della viola firmati dall’ex Caceres e da un autogol di Alex Sandro. L’ultima volta a Firenze si giocò nel settembre 2019: finì 0-0, era la Juventus di Sarri e la prima Fiorentina di Franck Ribery, osannato in quella occasione dal popolo viola.

Probabili formazioni Fiorentina-Juventus, le scelte di Iachini e Pirlo

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Milenkovic; Malcuit, Castrovilli, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, McKennie; Ronaldo, Morata.

Sky o DAZN? Ecco dove vedere Fiorentina Juventus in tv e in streaming

Il match tra Fiorentina e Juventus sarà visibile solo su Sky, in diretta ed in esclusiva: non sarà quindi disponibile la diretta su DAZN.

Su Sky, la partita sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A (numero 251 del satellite). In streaming, ovviamente, si potrà seguire la partita su Sky Go, scaricando la app su pc, tablet o smartphone.

Ecco le immagini del match dell’andata: Juventus-Fiorentina 0-3