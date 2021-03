Sky o DAZN? Dove vedere Torino-Juventus in tv e in streaming, Serie A 29^ giornata

DOVE VEDERE TORINO JUVENTUS TV E STREAMING – E’ la 29^ giornata, ma entrambe le squadre hanno giocato una partita in meno: Torino-Juventus devono recuperare un match (la Juventus contro il Napoli, i granata contro la Lazio). In ogni caso, il derby della Mole numero 202 della storia mette di fronte due squadre in estrema difficoltà, entrambe nel peggior momento degli ultimi dieci anni. Il Toro, quartultimo a 23 punti, è a +1 sul Cagliari terzultimo seppur con un match in meno. La salvezza, dunque, è ancora tutta da conquistare: il calendario dei granata, peraltro, è in salita. La Juventus, però, non sta molto meglio: terza in classifica a distanza siderale dalla capolista Inter, dopo 9 scudetti consecutivi i bianconeri devono ora puntare a tenere saldo il posizionamento in zona Champions League. Perdere punti, a questo punto, può diventare fatala. Si preannuncia un Derby di fuoco: ecco quindi dove vedere Torino Juventus, Derby della Mole, in tv e in streaming.

Quando si gioca Torino-Juventus, Derby della Mole numero 202

Il match Torino-Juventus si giocherà la vigilia di Pasqua, sabato 3 aprile 2021 alle ore 18. Il match avrà luogo allo Stadio Olimpico Grande Torino, casa dei granata.

Precedenti Torino-Juventus, tutte le stracittadine tra i granata e i bianconeri

Come detto, quello di sabato sarà il Derby della Mole numero 202 nella storia, comprese tutte le competizioni. Nei 201 precedenti, il bilancio è, come prevedibile, a favore dei bianconeri: sono 89 i successi (di cui 79 in Serie A su 179 sfide), contro i 56 pareggi (49 in Serie A) e le 56 affermazioni granata (51 nel massimo campionato).

Per il Toro il Derby sta diventando uno scoglio insormontabile: nelle ultime 31 sfide contro gli odiati rivali, la squadra di Urbano Cairo ha vinto solo una volta (nel 2015, gol di Darmian e Quagliarella). In quel match segnò, per la Juve, proprio Andrea Pirlo, attuale tecnico dei bianconeri.

L’anno scorso, poi, ecco nel 4-1 dello Juventus Stadium l’unico gol su punizione di Cristiano Ronaldo da quando è arrivato in Italia. CR7 ha sempre segnato almeno un gol contro il Torino in ogni stagione sin qui disputata in Serie A: quest’anno, all’andata è rimasto a secco, quindi occhio a questa statistica.

Probabili formazioni Torino-Juventus, le scelte di Nicola e Pirlo

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Ansaldi, Linetty, Mandragora, Rincon, Murru; Sanabria, Belotti.

Juventus (3-5-2): Buffon; de Ligt, Bonucci, Danilo, Cuadrado; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

DAZN o Sky? Ecco dove vedere Torino Juventus in tv e streaming, 29° turno Serie A

Il match Torino-Juventus sarà visibile solo su Dazn, in diretta ed in esclusiva. Non sarà disponibile, invece, la diretta su Sky. Il match sarà quindi visibile sul canale Dazn1 per gli utenti che abbiano un'offerta Sky-Dazn. In streaming, sarà ovviamente possibile assistere alla partita attraverso il servizio dell'app di Dazn: utilizzando tale app, si potrà vedere il Derby della Mole sia su smartphone, che su tablet. Inoltre, attraverso il sito di Dazn, si potrà guardare il match anche su pc.