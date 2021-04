Spezia-Inter, probabili formazioni: Perisic titolare, Italiano si affida a Piccolo

Allo Stadio Alberto Picco di La Spezia si gioca il match infrasettimanale di Serie A tra Spezia e Inter. La partita si gioca mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 20.45 e verrà arbitrata da D. Chiffi.

Lo Spezia arriva dal brutto ko contro il Bologna; la situazione in classifica non è tragica ma potrebbe mettersi male, c’è bisogno di fare punti. I ragazzi di Italiano hanno accumulato 32 punti in 31 giornate e sono in 15esima posizione in classifica. Contro l’Inter si farà fatica, i nerazzurri puntano allo scudetto, quasi vicino. Italiano ritrova Ramos, Dell’Orco e Mattiello. Indisponibile: Galabinov. Il tecnico dei liguri affida l’attacco al tridente composto da Piccoli, Farias e Gyasi. Centrocampo con il terzetto composto da Maggiore e Pobega ai lati e Ricci centrale. Difesa a 4 con Ferrer e Marchizza sulle fasce, Ismaijli e Terzi al centro; tra i pali Provedel.

L’Inter di Antonio Conte corre verso il suo 19esimo scudetto in Serie A. I nerazzurri sono riusciti a ricucirsi un bel vantaggio sulle inseguitrici e, nonostante il pareggio contro il Napoli, non è stato intaccato il percorso. L’allenatore avrà a disposizione tutta la rosa, eccetto Vidal e Kolarov. Nessuno sconto questa sera, neanche turnover per i nerazzurri che avranno Handanovic tra i pali, la difesa a tre composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Gli esterni a tutta fascia sono Hakimi a destra e Perisic a sinistra; Brozovic in cabina di regia, Eriksen e Barella le due mezzali. In attaco i soliti Lukaku e Lautaro Martinez.

Spezia-Inter, probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Ismaijli, Terzi, Marchizza; Maggiore, Ricci, Pobega; Gyasi, Piccoli, Farias.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, L. Martinez.