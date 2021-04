Terremoto ‘Superlega’: Inter, Juventus e Milan bandite dalla Serie A? Ecco i dettagli minuto per minuto

Alle ore 16.00 di Domenica 28 Aprile 2021 giornali del calibro del ‘The New York Times‘ e l’ ‘Equipe’ hanno sganciato una notizia che potrebbe stravolgere il mondo del calcio: secondo i media sopracitati, alcuni dei maggiori club europei, sarebbero in procinto di annunciare la creazione di una nuova Superlega europea al di fuori della Uefa. La notizia ha fatto il giro del mondo in pochissimi minuti e le reazioni di alcuni dei diretti interessati non si sono fatte attendere.

Quali club partecipano alla Superlega europea?

I club coinvolti in questa prima composizione della Superlega europea sarebbero 12 e dovrebbero ufficializzare la propria partecipazione a questa nuova competizione nelle prossime ore. Le squadre previste nella Superlega sono le seguenti:

Tre italiane (Inter, Milan e Juventus);

Tre spagnole (Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid);

Sei inglesi (Liverpool, Manchester Utd, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Arsenal).

Al momento non è prevista la partecipazione di club tedeschi (come Bayern Monaco e Borussia Dortmund) e francesi (come Psg, Lione e Marsiglia). Questi dodici club spartirebbero da soli circa 3.5 miliardi di euro, un introito molto superiore rispetto a quello previsto da una eventuale qualificazione alla Champions League.

Terremoto Superlega: la risposta della UEFA. Inter, Milan, Juventus bandite dalla Serie A?

La risposta della UEFA a questa ipotesi che sta prendendo forma nelle ultime ore non si è fatta attendere. In un comunicato stampa apparso sul proprio sito web infatti, la UEFA ha condannato l’ipotesi di una creazione della Superlega europea, considerando essa come un progetto basato sull’interesse personale di pochi club in un momento in cui la società ha più che mai bisogno di solidarietà.

Ecco un estratto del comunicato della Uefa: “Chi partecipa sarà bannato da tutte le competizioni nazionali e internazionali a livello mondiale. Giocatori esclusi dalle Nazionali. Ringraziamo club tedeschi e francesi che si sono rifiutati di aderire (…) Questo persistente interesse personale di pochi va avanti da troppo tempo. Quando è troppo è troppo. Chiediamo a tutti gli amanti del calcio, tifosi e politici, di unirsi a noi nella lotta contro un progetto del genere se dovesse essere annunciato. Questo persistente interesse personale di pochi va avanti da troppo tempo. Quando è troppo è troppo”.

Terremoto Superlega: dichiarazioni presidenti e possibili sviluppi.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la Superlega europea verrà annunciata alle ore 21.30 (del Regno Unito) di Domenica 18 Aprile 2021. La carica di presidente della Lega sarà di Florentino Perez (Presidente del Real Madrid) mentre quelle di Vicepresidente verranno assegnate a John Henry del Liverpool, Joel Glazer del Manchester United, Andrea Agnelli della Juventus e Stan Kroenke dell’Arsenal.

Intanto voci dalla Spagna fanno sapere che, per Florentino Perez, la Superlega europea è l’unica cosa che potrà salvare il mondo del calcio in questo periodo di crisi.

Seguiranno aggiornamenti…