Benevento-Cagliari: Vigorito furioso contro Mazzoleni

Benevento-Cagliari ha lasciato strascichi, e non poteva essere diversamente vista l’importanza della posta in palio e il finale convulso che ha portato alla sconfitta dei sanniti ora pesantemente indiziati di retrocessione. E il presidente Oreste Vigorito ha rilasciato dichiarazioni molto pesanti ai giornalisti nel dopo gara.

L’episodio discusso: il possibile rigore su punteggio di Benevento-Cagliari 1-2

Momento chiave della partita: il tocco- non tocco di Asamoah, entrato da pochi minuti, su Viola al limite dell’area. Benevento-Cagliari è sull’ 1-2 e gli uomini di Inzaghi si buttano in avanti.

L’arbitro Doveri inizialmente indica il dischetto del rigore, poi, chiamato da Mazzoleni al VAR, annulla la concessione del penalty.

Le ipotesi sono: o che il tocco del difensore rossoblù sia iniziato a fuori area, o (molto probabile) che sia avvenuto dopo che l’attaccante del Benevento si era già sbilanciato in avanti, forse accentuando nella speranza della concessione del rigore. Oppure che si sia trattato di un tocco considerato leggero.

Nel convulso finale all’arrembaggio Joao Pedro firma il gol dell’ 1-3 che chiude il match.

Il presidente Vigorito: tutta Italia ha visto il rigore tranne Doveri

Il presidente Vigorito è una furia contro la terna arbitrale coi giornalisti di Sky.

Questi signori devono uscire dal calcio, altrimenti ne usciamo noi e poi ve li fate da soli (i campionati), voi e Mazzoleni.

Tutta l’Italia ha visto il rigore, tranne Doveri. Possiamo togliere agli arbitri il VAR, che è diventata una giustificazione per le loro ca…

L’amarezza è tanta e il numero uno del Benevento accusa a 360 gradi, insinuando di una presunta manovra contro le squadre del sud: Quando si vuole ammazzare il sud, si mette Mazzoleni al VAR.

E poi invita gli stessi giornalisti a far luce sull’accaduto: Voi di Sky dovreste parlare di questo e far vedere le immagini dei gol che annullano, riferendosi a un altro episodio avvenuto sette giorni fa durante Napoli-Cagliari.

I falli sono falli, prosegue il presidente. Lei mi deve dire se il fallo è fallo o no, ma l’interpretazione del tocco è sempre dell’arbitro.

Minaccia di lasciare il calcio e dimostra di non temere le conseguenze di questo sfogo. E chi si sente offeso mi quereli, tanto uno in più o uno in meno, non ho problemi, conclude Vigorito.

Benevento-Cagliari è accesa anche sui social

I tifosi delle due squadre hanno continuato il dibattito anche su Instagram e Twitter.

Oltre al consueto sfottò tra tifoserie, esasperato dalle dichiarazioni di Vigorito, si accenna a una presunta serie di favori arbitrali che avrebbero rilanciato la squadra rossoblù e una sequela di errori contro il Benevento.

Però è anche vero che l’ultima vittoria dei giallorossi nel girone di ritorno è stata l’impresa contro la Juve.

https://www.instagram.com/p/COqBOHiHiO0/?utm_source=ig_web_copy_link