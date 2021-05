Lotta salvezza in Serie A: chi rischia di più?

Chi avrebbe mai detto che la lotta salvezza in Serie A avrebbe avuto ancora senso a quattro giornate dal termine della stagione?

Insieme a Crotone e Parma, sembrava mestamente avviato alla Serie B il Cagliari.

L’improvvisa cavalcata salvezza dei rossoblù

I sardi, dopo il ko con l’Inter, avevano 5 punti di ritardo da un lanciato Torino (che fermava la Juve e batteva la Roma) e addirittura 8 dal Benevento e 10 dallo Spezia, che sembravano non dover più preoccuparsi per la salvezza.

E invece, con un thriller che si rispetti, il 93° di Cagliari-Parma (coi rossoblù sotto 2-3) ha cambiato il volto alla stagione. I due gol messi a segno in due minuti che hanno dato la vittoria al Cagliari, hanno riaperto clamorosamente il campionato.

Nel mirino della banda di Semplici in questa corsa salvezza le due squadre tecnicamente meno attrezzate fin dall’inizio e con meno anni di esperienza in Serie A (Spezia e Benevento).

La classifica: sei squadre in cinque punti

E difatti nelle ultime quattro giornate, mentre il Cagliari conquistava 10 punti e il Torino 7, lo Spezia ha portato a casa appena 2 punti mentre il Benevento solo uno.

E così la situazione in zona salvezza è la seguente:

34 Torino (una gara in meno) e Spezia

32 Cagliari

31 Benevento

20 Parma

18 Crotone

Ma non possono dirsi tranquille nemmeno Genoa (36 punti) e Fiorentina (35) che devono giocare entrambe a Cagliari.

Il calendario della lotta salvezza partita per partita

35° giornata

Benevento-Cagliari

Verona-Torino

Spezia-Napoli



Spartiacque della lotta salvezza potrebbe essere il big match di domenica tra Benevento e Cagliari, che vede i sardi avanti di un punto ma indietro negli scontri diretti.

Il Torino cercherà di approfittarne a Verona, mentre lo Spezia deve fermare il Napoli (impresa non facilissima).

Anche Genoa-Sassuolo e Fiorentina-Lazio.

Turno potenzialmente favorevole a: Torino e Genoa.

36° giornata

Cagliari-Fiorentina

Atalanta-Benevento

Sampdoria-Spezia

Torino-Milan

Trasferta difficile per il Benevento con l’Atalanta, Spezia nel derby con la Sampdoria, e Torino che ospita il Milan in piena corsa Champions. Si gioca anche Bologna-Genoa.

Turno potenzialmente favorevole a: Cagliari e Spezia.

37° giornata

Benevento-Crotone

Milan-Cagliari

Spezia-Torino

I campani ricevono il Crotone già in B, mentre i sardi devono far punti salvezza a San Siro col Milan.

Lo scontro diretto tra Spezia e Torino potrebbe sancire la salvezza aritmetica di almeno una delle due.

Si giocano anche Fiorentina-Napoli e Genoa-Atalanta.



Turno potenzialmente favorevole a: Benevento.

38° giornata

Cagliari-Genoa

Spezia-Roma

Torino-Benevento

I sardi sperano di trovare il Genoa già salvo, cosi come il Benevento a Torino.

Lo Spezia riceverà al Picco una Roma già in vacanza e che potrebbe concederle strada verso la salvezza.

Completa il turno Crotone-Fiorentina.

Turno potenzialmente molto equilibrato.