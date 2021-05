Cuadrado e Chiesa il top, Kulu e Rabiot in crescita: il pagellone della Juventus 2020/2021

La stagione della Juventus, cominciata in maniera mediocre e continuata peggio, è terminata invece nel migliore dei modi possibili. L’ultima settimana della stagione ha regalato ai bianconeri il secondo trofeo di quest’anno, la Coppa Italia, ed ha spedito i bianconeri in Champions League, con il quarto posto agguantato dalla squadra di Andrea Pirlo all’ultima giornata. Ecco le pagelle Juventus del campionato di Serie A 2020/2021.

Pagelle Juventus, i portieri: Szczesny mediocre, Buffon immortale

SZCZESNY 6,5 – Per carità, in Italia e nel mondo ci sono portieri peggiori. Ma il polacco ha giocato una stagione al di sotto delle aspettative, e l’ombra di Donnarumma ora incombe. Alcuni interventi importanti, ma anche alcuni errori (vedi quelli col Torino) che hanno fatto perdere punti pesanti.

BUFFON 8 – L’ultimo atto dell’epopea del portierone con la Juve si chiude meravigliosamente, con zero sconfitte in otto partite e solo cinque gol subiti. Leggenda, quando è chiamato in causa non sbaglia mai: e quel rigore parato a Berardi vale tantissimo.

PINSOGLIO 6 – Gioca solo l’ultima mezzora col Bologna e prende gol, ma il suo apporto è fondamentale nello spogliatoio: in una stagione senza tifosi, è lui l’ultras numero 1 della Juventus. Perfetto terzo portiere.

Juventus 2020/2021, il pagellone dei difensori: De Ligt muro, Cuadrado MVP della stagione

BONUCCI 7 – Criticato, e anche giustamente, in diverse occasioni, ma sempre meglio averlo: se la Juve è tra le migliori difese del campionato, è anche grazie a lui.

CHIELLINI 7,5 – Martoriato dagli infortuni, riesce comunque a trovare una buona continuità. Nel finale compone la coppia titolare con De Ligt, e i suoi errori gravi si possono contare sulla punta della dita. Ultima stagione anche per lui?

DE LIGT 8 – Fondamentale, sbaglia poco o niente. Gioca quasi sempre, dopo aver cominciato la stagione in ritardo: per il reparto difensivo, la Juve riparta da lui.

DEMIRAL 5,5 – Delusione totale. Solo quindici partite in campionato, si aspettava il suo salto di qualità che però non è arrivato: ora potrebbe partire, soprattutto se dovesse tornare Romero.

DANILO 8 – Tra i migliori della stagione, il brasiliano ha riscattato la deludente stagione con Sarri con un campionato da urlo. Fondamentale nello scacchiere di Pirlo, sia come terzino, che come centrale di difesa o mediano.

ALEX SANDRO 6,5 – Onestamente, non si può dire che la sua stagione sia stata terribile. Quello del primo anno alla Juve era certamente un altro giocatore, ma è pur sempre affidabile: decisivo con la doppietta al Parma che ha raddrizzato una partita complicata.

CUADRADO 9 – Il migliore della stagione bianconera. Solo due gol, ma comunque pesantissimi contro l’Inter, e ben nove assist in Serie A: nei momenti difficili, lo schema della Juventus è stato “palla a Cuadrado e ci abbracciamo”. E lui non ha mai tradito.

FRABOTTA 6 – Partito bene, trova anche un po’ di continuità. Poi la partitaccia con l’Inter mette fine alla sua stagione: mette sempre impegno e abnegazione, è giovane può ancora crescere. Probabilmente lontano da Torino, però.

Pagelle Juventus 2020/21, ecco i centrocampisti: Chiesa mostruoso, Arthur fa rimpiangere l’ultimo Pjanic

BENTANCUR 6,5 – Il problema dell’uruguagio risiede nel fatto che gli allenatori gli chiedano di fare il regista: non lo è! Quando deve spezzare il gioco avversario, però, è strepitoso: semplicemente, non deve impostare la manovra.

RABIOT 7,5 – Prima metà di stagione da 6,5, poi un finale in crescendo per cui meriterebbe un 8,5: il cavallo pazzo francese è potenzialmente un giocatore fortissimo, ma soffre troppo di discontinuità. La Juve, però, non lo lasci partire: con un vero regista a fianco può diventare devastante.

ARTHUR 5 – Disastro su tutta la linea. Doveva essere il “Pirlo” di Pirlo, invece è stato un panchinaro quasi fisso. Tra un festino e un erroraccio con il Benevento, ha perso poi totalmente il posto e non ha praticamente più visto il campo.

MCKENNIE 7 – Difficile considerarlo un vero top player del centrocampo, ma è un ottimo calciatore. Non possiamo ritenerlo un futuro titolare probabilmente, ma ha dimostrato di sapersi inserire e di sapersi adattare a diversi ruoli. Giocatore importante.

CHIESA 9 – E pensare che da molti veniva criticata la spesa di 50 milioni per l’ex Fiorentina. Mostruoso, il migliore con Cuadrado: gol e assist, decisivo nei momenti importanti, fenomenale lottatore e implacabile finalizzatore. La Juve del futuro si fonda (anche) su di lui.

RAMSEY 4,5 – In poche parole: non è da Juve. Spesso infortunato, sempre impalpabile: in sintesi, inutile.

BERNARDESCHI 4,5 – Altro giocatore che non merita di indossare la maglia bianconera. Nessun gol, importante praticamente solo nel match con lo Spezia vinto in casa. E anche l’esperimento di metterlo terzino non ha dato i suoi frutti…

Il pagellone della Juventus, gli attaccanti: Ronaldo implacabile, e se Dybala non si fosse infortunato…

RONALDO 8,5 – Capocannoniere con 29 gol, bomber assoluto ed implacabile. Scompare un pochino in alcuni momenti chiave, ma onestamente difficile criticare un uomo da oltre 100 gol con la Juventus in tre anni. E non sembra avere nessuna intenzione di andarsene.

DYBALA 6,5 – Tra infortuni e festini, gioca solo 19 partite in Serie A, di cui buona parte da subentrato: solo 4 gol, tra cui il centesimo in maglia bianconera, ma quello al Napoli pesa come un macigno sulla stagione. Se resterà, sarà un’arma in più per Pirlo.

MORATA 7 – In stagione, 44 partite e 20 gol. In campionato sono solo 11 i gol, ma anche ben 9 assist. Forse non è Suarez, ma il suo contributo lo ha dato eccome. Resterà?

KULUSEVSKI 6,5 – Non è stato esattamente il “crack” che ci si aspettava. Solo 4 gol in Serie A, 7 in totale, ma un rendimento comunque in miglioramento nel finale: l’anno prossimo deve dare qualcosa di più.