Dove vedere Bologna Juventus: diretta tv Sky o streaming Dazn. L’ultima giornata del campionato di Serie a 2020/2021 vede il Bologna, salvo già da alcune giornate, ricevere in casa la Juventus che, dopo la vittoria della Coppa Italia, proverà una disperata rincorsa all’ultimo posto disponibile per qualificarsi alla prossima Champions League. Gli ultras rossoblù hanno lanciato un messaggio chiaro alla squadra, esortandoli a fare il risultato per lasciare fuori dall’Europa che conta i bianconeri. I tifosi juventini d’altro canto sperando che l’Atalanta, appena sconfitta in finale, non faccia vincere di proposito il Milan riducendo a zero le possibilità di qualificazione per la squadra di Pirlo.

Quando si gioca Bologna-Juventus, 38esimo turno di Serie A

La partita tra Bologna e Juventus si disputerà domenica 23 maggio alle ore 20:45, allo stadio Dall’Ara di Bologna. All’andata finì 2-0 per i bianconeri. Furono decisive le reti di Arthur e McKennie. Anche in quella occasione, la Juve veniva dalla vittoria di una finale. Si trattava della Supercoppa Italiana, primo dei due trofei stagionali conquistati da Pirlo. La storia si ripeterà?

Probabili formazioni di Bologna-Juventus: le scelte di Mihajlovic e Pirlo

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Antov, Soumaoro, Mbaye; Schouten, Poli; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio. Allenatore: Sinisa Mihajlovic

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo

Sky o DAZN? Ecco dove vedere Bologna-Juventus in tv e in streaming

Il match tra Bologna-Juventus, valido per la 38esima giornata di Serie A, non sarà trasmesso in chiaro o su pay tv come Sky. Sarà visibile in streaming su DAZN. Sarà possibile seguire questa partita scaricando l’applicazione Dazn sui vari dispositivi mobili come Smart tv, smartphone, Tablet, Pc, Ps4 e sulla stick di Now Tv. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese.