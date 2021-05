Dove vedere Fiorentina-Lazio: diretta tv Sky o streaming Dazn. La 35esima giornata vede la Fiorentina, reduce dal roboante pareggio 3-3 contro il Bologna, ricevere in casa la Lazio. La Viola ha solo 4 lunghezze di vantaggio dalla zona retrocessione e il calendario non è agevole. Nelle ultime tre giornate infatti affronterà prima il Cagliari nello scontro salvezza, poi andrà in trasferta a Napoli e infine il Crotone. Per questo motivo è importante non uscire dal Franchi a mani vuote nella sfida contro la squadra di Inzaghi. I biancocelesti invece, sempre con una partita in meno da recuperare con il Torino il 18 maggio, devono assolutamente vincere per sfruttare lo scontro diretto Juventus-Milan in programma la stessa giornata per recuperare punti fondamentali nella corsa alla Champions League.

Quando si gioca Fiorentina-Lazio, 35esimo turno di Serie A

La partita tra Fiorentina-Lazio si disputerà sabato 8 maggio 2021 alle ore 20:45, allo stadio Artemio Franchi di Firenze. I precedenti vedono la Lazio leggermente in vantaggio negli scontri con la Fiorentina, 64 a 49. 42 invece, sono i pareggi tra le due squadre a Firenze. Il match di andata finì 2-1 per i biancocelesti, con le reti di Caicedo e Immobile mentre per la Viola segnò Vlahovic su rigore.

Probabili formazioni di Fiorentina-Lazio: le scelte di Iachini e Inzaghi

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Igor; Vlahovic, Ribery. Allenatore: Iachini.

A disposizione: Terracciano, Rosati, Barreca, Oliveira, Pezzella, Malcuit, Callejon, Pulgar, Montiel, Eysseric, Kouame, Kokorin.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Strakosha, Alia, Patric, Hoedt, Luiz Felipe, Armini, Parolo, Cataldi, Akpa Akpro, Pereira, Muriqi, Caicedo.

Sky o DAZN? Ecco dove vedere Fiorentina-Lazio in tv e in streaming

Il match tra Fiorentina-Lazio, valido per la 35esima giornata di Serie A, non sarà trasmesso in chiaro o su pay tv come Sky. Sarà visibile in streaming su DAZN. Sarà possibile seguire questa partita scaricando l'applicazione Dazn sui vari dispositivi mobili, come Smart tv, smartphone, Pc, Tablet, Ps4 e sulla stick di Now tv.