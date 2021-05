Dove vedere Spezia Torino: diretta tv e streaming, Serie A

Dove vedere Spezia Torino: verso il match

Archiviata la trentaseiesima giornata di Serie A, è arrivato il momento della trentasettesima. In questo turno di campionato lo Spezia di Italiano ospiterà il Torino di Nicola per una gara decisiva per la salvezza di entrambe le squadre. Lo Spezia è reduce dal pareggio per 2 a 2 ottenuto contro la Sampdoria e si trova al diciassettesimo posto in classifica con 35 punti (a più quattro sul Benevento, virtualmente retrocesso). I granata sono reduci da una sconfitta cocente, quella rimediata contro il Milan per 0 a 7, e si trovano in sedicesima posizione con 35 punti (ma con la gara contro la Lazio da recuperare). Entrambe le squadre si giocano la salvezza dunque, in questa gara. La gara d’andata, disputata il 16 gennaio, terminò col risultato di 0 a 0.

Dove vedere Spezia Torino: l’orario del match

La sfida tra Spezia e Torino andrà in scena Sabato 15 maggio alle ore 15:00. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà l’Alberto Picco di La Spezia.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Spezia Torino

La partita in questione verrà trasmessa da Sky. Sarà possibile assistere al match in tv sul canale 253 (Sky Sport HD) del decoder di Sky. Inoltre sarà possibile seguire la Diretta Gol sul canale 251 per seguire in contemporanea le azioni salienti di questo match e di quello tra Genoa e Atalanta. La diretta streaming della sfida sarà disponibile per gli abbonati a Sky tramite l’app di Sky Go, accessibile da smartphone, tablet e pc. Infine il match sarà visibile anche su Now Tv.