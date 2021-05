Dove vedere Torino-Milan, streaming Serie A e diretta tv Sky o DAZN?

Mercoledì 12 maggio, alle ore 20.45, all’ “Olimpico Grande Torino”, i granata di Davide Nicola ospiteranno il Milan di Stefano Pioli, il match è valido per la 36.a giornata del campionato di Serie A. Prima di scoprire dove vedere Torino-Milan in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

Salvezza ed obiettivo Champions che si confrontano all’ “Olimpico Grande Torino” con i granata al 15° posto con 35 punti (7 vittorie, 14 pareggi e 13 sconfitte) e reduci dal pareggio per 1-1 in trasferta contro il Verona. I rossoneri dopo il roboante successo per 0-3 nel big match contro la Juventus, sono al terzo posto con 72 punti (22 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte), gli stessi dell’Atalanta ma i bergamaschi sono in vantaggio negli scontri diretti.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-MILAN

Torino (3-5-2): Ujkani; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Castillejo, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli.

Dove vedere Torino-Milan in tv e streaming

Il match Torino-Milan, valevole per la 36.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 del digitale), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale) e su Sky Sport (252 del satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.