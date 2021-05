Gigi Buffon annuncia: “Lascio la Juve a fine stagione”

È stato lo stesso Gianluigi Buffon a ufficializzare il suo secondo addio alla Juve. Gigi, ai microfoni di Bein Sports, ha annunciato: “Il mio futuro è chiaro e delineato. Quest’anno si chiuderà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juve”. Le voci che vedevano il portiere italiano lontano da Vinovo erano sempre più insistenti. Troppo forte la sua voglia di continuare a giocare, mentre la società bianconera preferiva offrirgli un posto nella dirigenza.

Buffon via dalla Juve: ritiro o nuova destinazione?

Buffon, dopo la seconda esperienza alla Juve, vuole ancora giocare ad alti livelli e i club pronti a mettersi in fila per offrirgli un contratto non mancano. In Italia la meta più probabile è il Genoa, squadra che il numero 1 azzurro ha sempre dichiarato di avere nel cuore, viste le sue origini carraresi. Occhio anche all’Atalanta, che è pronta a salutare Gollini e Gigi rappresenterebbe il giocatore d’esperienza per una squadra che vuole fare bene in Europa. L’obiettivo di Buffon è giocare la Champions League. Ecco che allora la Turchia o l’Olympiacos diventano destinazioni appetibili al campione bianconero. Possibili anche esperienze oltreoceano, in particolare in Mls. Buffon ha dichiarato a riguardo: “O smetto di giocare o se trovo una situazione che mi dà stimoli per giocare o fare un’esperienza di vita diversa lo prendo in considerazione. Penso di aver tutto e più di così non si può fare. Siamo arrivati alla fine di un ciclo ed è giusto che uno tolga il disturbo”.