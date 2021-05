Infortunio Mertens, il Napoli perde il belga dopo 7 minuti: le condizioni

Dries Mertens non riesce a trovare pace questa stagione, durante il match contro lo Spezia riesce a stare in campo appena 7 minuti. Il giocatore del Napoli ha subito un nuovo infortunio. Gattuso non rischia ed inserisce subito Elmas al posto del belga.

Infortunio Mertens, distorsione alla caviglia

L’attaccante 34enne del Napoli è entrato al 24′ della seconda frazione di gioco nella gara contro lo Spezia all’Alberto Picco, rilevando il compagno Zielinski. Ma poco dopo Mertens ha rimediato un colpo alla solita caviglia che lo ha lasciato subito dolorante. L’allenatore dei partenopei non ha voluto rischiare il suo giocatore e ha pensato di inserire subito Eljif Elmas. Adesso il giocatore belgaè in attesa di rientrare a Napoli e di fare tutti gli esami approfonditi, per escludere lesioni gravi.

Il Napoli ha voluto tranquillizzare subito i suoi tifosi, preoccupare per il loro “Ciro“, questo il soprannome del belga nella città partenopea. Per l’attaccante si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia destra. Se confermato con gli esami, non dovrebbe restare out a lungo. Mertens potrebbe essere disponibile già per la prossima gara di campionato, quando il Napoli affronterà l’Udinese allo Stadio Diego Armando Maradona nel turno infrasettimanale della 36esima giornata di Serie A.