Inter, Antonio Conte incontra Steven Zhang: confronto chiarificatore dopo la Juve

Casa Inter, una funzione a tu per tu per il tecnico interista, l’obiettivo di Antonio Conte è incontrare Steven Zhang. Oramai è quasi una certezza, presidenti, dirigenti e giocatori sono convinti che il tecnico attuale sia la carta vincente per un futuro nerazzurro solido e propositivo. Un successo a lungo termine. Certezze e convinzioni, quelle del pubblico di nerazzurri, che rivedono in Conte un vero top player. Si attende,a breve, l’incontro vis-à-vis con Steven Zhang. Al momento la meta è la Sampdoria, in seguito Roma e finalmente la Juventus. Probabilmente l’incontro tra i due potrebbe avvenire già prima della trasferta a Torino.

Antonio Conte incontra Steven Zhang: quanto l’incontro tra i due?

Antonio Conte incontra Steven Zhang, si coglie l’attimo per un futuro migliore. La vittoria del titolo nell’anno della pandemia, la necessità di garantire il futuro del progetto, la necessità di una riduzione generale dei costi della società. Il presidente nerazzurro ha illustrato a dirigenti e staff della società, le linee guida per un futuro in rialzo, per tutto il mondo del calcio, dai problemi economici dovuti al Covid-19.

Secondo il calcolo delle probabilità Conte potrebbe incontrare Zhang con molta tranquillità, dopo il match di Torino. Definire come andrà a finire, oggi, è alquanto complicato. Il tecnico nerazzurro prima ancora vuole concludere bene il lavoro di quest’anno, ripartendo già domani contro la Samp con il capolavoro scudetto anzitempo ultimato.