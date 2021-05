Inter, Conte contro l’Udinese: “Verranno per fare bene contro i campioni d’Italia”

Inter, Antonio Conte tecnico nerazzurro esprime le sue ultime riflessioni prima della sfida di campionato contro l’Udinese di Luca Gotti. La festa scudetto continua ad aleggiare tra i tifosi interisti, ora si attende l’ultimo match: “Tutta la rosa è cresciuta, è stato un campionato straordinario. Vogliamo chiudere nella maniera migliore e rendere orgogliosi i nostri tifosi. Riaverli sarà bellissimo ed è un segnale positivo. Noi abbiamo fatto qualcosa di importante quest’anno e vogliamo chiudere con una vittoria“.

“La crescita è stata importante da parte di tutti i giocatori, non solo dal punto di vista tecnico-tattico ma anche riguardo la mentalità. Lavorandoci sono cresciuti molto e adesso sono giocatori che hanno vinto e quindi sanno che strada percorrere per continuare a vincere“.

Inter, Antonio Conte racconta il suo team

Siamo giunti alla fine del lungo percorso nerazzurro, anche difficoltoso, di campionato di Serie A. Antonio Conte racconta il suo team nerazzurro: “Sicuramente quando vinci il campionato è perché hai fatto qualcosa di importante e straordinario, qualcosa in più di tutte le altre. I numeri sono importanti e fanno capire il tipo di stagione che abbiamo giocato e vissuto, per questo i complimenti vanno fatti soprattutto ai calciatori“.

All’Allianz Stadium contro l’Udinese: “Verranno non per onorare la firma, ma per fare bene contro i campioni d’Italia. Sono una buonissima squadra che concede pochi spazi“.