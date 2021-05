Inter, giorno della premiazione e festa con i tifosi: organizzato nei minimi dettagli

Inter, giorno della premiazione per i nerazzurri di Antonio Conte che giungono all’ultimo giorno di festeggiamenti. In deroga ai decreti, la coppa dello scudetto sarà visibile dalla Torre 4 dell’impianto, a una tifoseria di 1000 persone sugli spalti del Giuseppe Meazza e 4500 fuori dallo stadio. Per l’Inter questo sarà il diciannovesimo scudetto, dalla Torre 4 si affacceranno Handanovic e il resto del team nerazzurro.

Inter, giorno della premiazione: arrivo previsto alle ore 13.00

Intorno alle 12.30 sarà previsto l’arrivo dei vessilli che verranno disposti in modo da formare un corridoio pronto ad attendere l’arrivo del pullman della squadra nerazzurra: previsto intorno alle 13.00. Tutto è stato curato e organizzato nei minimi dettagli, con circa un mese di anticipo. Nel corso della mattinata è stato posto fuori dallo stadio il materiale celebrativo, come bandiere e bandieroni. A seguito del match contro l’Udinese il team approderà sulla cima della torre, esibendo finalmente un trofeo mancante da 11 anni.

Un migliaio di tifosi a San Siro

Inter, giorno della premiazione e sono già oltre un migliaio i tifosi ad attendere fuori San Siro in zona Beretto. Con il dovuto distanziamento e utilizzo della mascherina, i tifosi sono pronti ad attendere Lukaku e il resto compagni. Numerose le decorazioni esposte sullo stadio, striscioni con il tricolore e scudetto. Si + garantita estrema sicurezza durante la fase di celebrazione, le forze dell’ordine bloccheranno l’accesso alle auto dalla zona Piazzale Lotto.