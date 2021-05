Inter, parla Lukaku: “Abbiamo tutto per aprire un ciclo. Ibra vince per sè”

Romelu Lukaku, è uno dei protagonisti dello Scudetto dell’Inter. Fortemente voluto da Antonio Conte, il belga è diventato uno degli imprescindibili dello schieramento nerazzurro. In una lunga intervista al Corriere della Sera, ha parlato del suo futuro: “Giocare nell’Inter è sempre stato un sogno e qui l’ho realizzato. Ora sono qui con l’allenatore più forte e anche lui è veramente contento perché qui si trova bene. Non do importanza alle voci di mercato, sono convinto di essere in una squadra che può fare grandi cose. Possiamo vincere e crescere ancora. In Champions l’anno prossimo dobbiamo superare il girone, poi tutto può succedere”.

Lukaku tra Inter e Ibra: “Vuole vincere solo per sé”

Dal suo arrivo all’Inter, Lukaku è entrato subito in sintonia con il suo compagno di reparto Lautaro Martinez. Non si può dire lo stesso però di un suo ex compagno ai tempi del Manchester United, Zlatan Ibrahimovic. Durante il derby di Coppa Italia di gennaio tra i due è scattata la miccia che ha portato a un duro scontro fisico. A riguardo il belga ha commentato: “Perdevamo 1-0, avevo sbagliato un gol, ero un po’ arrabbiato. Le sue parole mi hanno colpito. Non sono contento di aver reagito così, però non sono uno che si fa mettere i piedi in testa. Sono umile e tranquillo, sono un vincente e mi batto alla morte per i compagni e per la vittoria. Ibrahimovic è un gran giocatore, ha vinto ovunque è passato, ha segnato più di 500 gol. Come uomo? Fino al Manchester un buon rapporto. Abbiamo bisogno di giocatori di questo livello in serie A. Lui vuole vincere per sé, io per l’Inter, Cristiano Ronaldo per la Juve”.