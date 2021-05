Juve esclusa dal campionato di Serie A? Ecco le dichiarazioni del presidente FIGC Gravina

PRESIDENTE FIGC DURISSIMO MINACCIA: “JUVE ESCLUSA DAL CAMPIONATO SE NON ABBANDONA LA SUPERLEGA” – Ha del clamoroso quanto detto dal presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina. A margine di un incontro a Napoli, il presidente della FIGC è stato interpellato per quanto riguarda la questione Superlega e le possibili sanzioni che può ricevere la Juventus dopo il tentato golpe. Le minacce di Gravina sono piuttosto pesanti: si parla addirittura di esclusione dei bianconeri dalla Serie A. Ecco riportate le sue dichiarazioni integrali.

Superlega, Gravina minaccia: “Juve esclusa dal campionato se non rinuncia al progetto”

“Se la Juventus non rispetta le regole sarà fuori anche per noi. Al momento dell’iscrizione al prossimo campionato di serie A sarebbe esclusa, se non si è ritirata dalla Superlega“. Esordisce così Gabriele Gravina sulla possibile sanzione per la Juventus, rea di non aver ancora abbandonato il progetto Superlega. Ha poi continuato così: “Spero di poter fare da mediatore, questo braccio di ferro tra i tre club e l’Uefa non fa bene al calcio italiano e alla Juve. Questo muro contro muro non fa bene al mondo dello sport, mi auguro ci sia una soluzione positiva alla lotta tra organismi internazionali come Uefa e Fifa e alcuni club“. Per quanto riguarda le sanzioni applicate direttamente dalla Figc, invece, il presidente federale si è così espresso: “Non ce ne saranno, la Federcalcio ha già detto che applica le regole che prevedono la non partecipazione al campionato se non si accettano i principi imposti dalla Uefa“.

Insomma, i tifosi della Vecchia Signora ora tremano: la minaccia sembra concreta, e il presidente della Federcalcio Gravina è stato molto chiaro: o la Juve uscirà dal progetto Superlega, abbandonandolo in via definitiva, oppure sarà fuori dalla prossima Serie A. Non c’è via d’uscita, ora la passa passa ad Andrea Agnelli.