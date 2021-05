Juventus, clamoroso scambio col Barcellona: dalla Spagna ne sono certi

La Juventus e il Barcellona sono da tempo in buoni rapporti, dopo lo scambio dello scorso anno, non andato bene per nessuna delle due società, adesso ci riprovano. Dalla Spagna arriva la notizia clamorosa dello scambio Pjanic-Bentancur.

Juventus, torna Pjanic e Bentancur va al Barça

L’incredibile notizia arriva direttamente da Radio Catalunya, secondo la quale i due club sono a lavoro già da un po’ per portare al termine il nuovo scambio. L’indiscrezione è di un giornalista molto vicino ai blaugrana, Gerard Romero. Il giornalista spagnolo rivela che tutto nasce dal forte interesse del Barça di portare Rodrigo Bentancur in Azulgrana. Considerando che Miralem Pjanic è reduce da una tremenda stagione in Catalogna, hanno pensato ad uno scambio proprio con lui protagonista.

Il legame forte dello bosniaco alla Vecchia Signora è risaputo, e un suo rientro a Torino farebbe piacere a tutti. Al momento l’ex bianconero è un separato in casa, con Koeman che non ha più intenzione di offrirgli spazio. Sicuramente l’ex Roma e Lione non resterà al Barcellona, la società gli sta cercando la soluzione migliore, quella del ritorno alla Juve è anche la più gradita di tutte. Resta da trovare l’intesa e la trattativa definitiva, così lo scambio è fatto.