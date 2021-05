Juventus, due assenti contro il Bologna: la lista dei convocati

L’ultima giornata di campionato avrà tanto da dire quest’anno. Soltanto domani sera si potrà conoscere il destino delle altre due squadre che andranno in Champions League, chi invece in Conference League e chi in Europa League. La Juventus quest’anno, a gran sorpresa, non ha finale facile, potrebbe non farcela a qualificarci per la tanto desiderata Coppa dalle lunghe orecchie. Domani c’è la trasferta al Dall’Ara, contro il Bologna, con la speranza del passo falso del Milan. Per Andrea Pirlo due assenti contro il Bologna di Miha

Juventus, due assenti: contro il Bologna senza Bentancur e Ramsey

L’ultima sfida, quella più importante, che dipenderà anche dal risultato delle altre squadre in corsa per la Champions, Milan soprattutto, si gioca domani. Contro la formazione di Mihajlovic la Juventus avrà due assenti: non ci saranno Bentancur e Ramsey. Torna Bonucci dopo il problema al ginocchio accusato in settimana prima della sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta. Si rivedono in prima squadra, dopo le fatiche con la Juventus U23, anche Fagioli e Felix Correia per la trasferta decisiva per la Champions League.

Juventus, ecco la lista dei convocati contro il Bologna

Portieri: Buffon, Pinsoglio, Szczesny

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Felix Correia.