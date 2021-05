Juventus, la coppia che in difesa prende meno gol: ecco chi resta fuori

La Juventus ha sempre puntato su una buon difesa per raggiungere grandi risultati ad ogni gara. Prendere meno gol possibile è il sogno di ogni difesa e di tutti gli allenatori. La formazione bianconera quest’anno ha attraversato tanti dei problemi, molti causati soprattutto dalle numerose assenze in difesa. Andrea Pirlo, d’altra parte, ha anche proposto diverse soluzioni davanti a Szczesny, ma qual è la coppia che ha subito meno gol tra quelle proposte dal tecnico?

Juventus, la miglior coppia è De Ligt-Chiellini

Il dilemma difensivo di Andrea Pirlo è quale difesa proporre: a tre o quattro difensori? Nella maggior parte dei casi sono stati coinvolti Chiellini, Bonucci e De Ligt, con la scelta del modulo in sottofondo. Negli ultimi 10 match, dove la Vecchia Signora ha subito almeno un gol, Pirlo ha optato per una difesa a 4, quindi con due centrali. Risultato non piacevole, soprattutto in virtù dei problemi che la squadra sta attraversando.

La coppia De Ligt-Chiellini è quella che ha giocato più volte: ben 5, con un bilancio di tre vittorie, 1 pareggio e una sconfitta. Sei i gol subiti. De Ligt-Bonucci hanno invece giocato da titolari solo in tre occasioni ottenendo due vittorie ed una sconfitta e 3 gol subiti. La migliore Juventus è stata quella con la difesa a 3, con poca differenza tra le due coppie. Bonucci è stato poco incisivo da dicembre, De Ligt ha invece dimostrato grandi doti ed è stato fondamentale. Tant’è che l’olandese è anche il difensore più utilizzato da Pirlo: 9 volte nelle ultime 10 gare; seguito da Chiellini (6) e infine Bonucci (4).

Resta da capire quale formazione scenderà in campo contro il Milan nel big match previsto all’Allianz Stadium domenica 9 maggio 2021 alle ore 20.45, gara valida per la 35esima giornata di campionato e per un posto in Champions League. Molto probabilmente Andrea Pirlo andrà a schierare una difesa a tre, con un difensore che si occupa di Zlatan Ibrahimovic a 360°.