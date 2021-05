Lazio, Simone Inzaghi sfida il Toro: “Derby deludente, onoreremo l’impegno”

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel in vista del recupero con il Torino di martedì 18 maggio. Il mister biancoceleste è ancora dispiaciuto per la brutta sconfitta nel derby contro la Roma, costata l’addio al sogno Champions League. Ora alla Lazio non resta che consolidare il sesto posto nelle ultime due partite di campionato, cominciando dal recupero con i granata: “Domani sera sarà l’ultima partita in casa della stagione. Abbiamo un record in ballo e l’opportunità di allungare la striscia positiva di vittorie consecutive in casa.”

Simone Inzaghi rassicura il Benevento: “Onoreremo il campionato”

La partita dell’Olimpico sarà seguita con la massima attenzione dal Benevento, la cui salvezza è appesa ad un filo: i giallorossi dovranno infatti sperare nella sconfitta del Torino a Roma e successivamente dovranno battere i granata all’ultima giornata. Simone Inzaghi ha rassicurato il fratello Filippo, tecnico dei sanniti: “Il derby ci ha dato una grande delusione. Onoreremo il campionato nella stesso modo in cui stanno facendo sia il Parma che il Cagliari.” Il mister biancoceleste non ha invece svelato quali saranno gli undici giocatori a scendere in campo, anche se sicuramente non saranno della partita gli indisponibili Correa e Acerbi (infortunato e squalificato).