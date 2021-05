Dove vedere Lazio Torino: diretta tv Sky o streaming Dazn. Il recupero della 25esima giornata vede due squadre con obiettivi diversi. Da una parte la Lazio, reduce dalla brutta sconfitta nel derby per 2-0, che ha matematicamente spento i sogni biancocelesti di qualificarsi per il secondo anno consecutivo alla Champions League. Dall’altra il Torino, reduce dallo 0-7 in casa contro il Milan e dalla pesante sconfitta per 4-1 contro lo Spezia. Gli ultras granata hanno voluto incontrare la squadra per ricevere dei chiarimenti in merito alle recenti prestazioni e incitarli a salvare una stagione deludente.

Quando si gioca Lazio-Torino, recupero del 25esimo turno di Serie A

La partita tra Lazio e Torino si disputerà martedì 18 maggio 2021 alle ore 20:30, allo stadio Olimpico di Roma. Il match di andata finì con un pirotecnico 3-4 in favore dei biancocelesti che rimontarono due volte lo svantaggio e vinsero l’incontro con il goal al 98esimo di Caicedo.

Probabili formazioni di Lazio-Torino: le scelte di Inzaghi e Nicola

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Muriqi, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Zaza, Belotti. Allenatore: Davide Nicola

Sky o DAZN? Ecco dove vedere Lazio-Torino in tv e in streaming

Il match tra Lazio-Torino sarà visibile solo su Sky: non sarà quindi disponibile la diretta su DAZN. La partita sarà visibile sul canale Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Serie A (202), con ampio post-partita sempre su Sky. In streaming, ovviamente, si potrà seguire la partita su Sky Go, scaricando la app su pc, tablet o smartphone.