Sassuolo Juventus highlights 1-3 (VIDEO): la Juve è ancora viva

Sassuolo-Juventus highlights: i goal della partita al Mapei Stadium

Dopo la brutta sconfitta in casa con il Milan e l’annuncio di Buffon, la Juve vince una partita difficile a Reggio Emilia contro un Sassuolo con voglia di Europa. Decidono i due veterani della Vecchia Signora. Buffon decisivo in porta e Cristiano Ronaldo è artefice della sua migliore prestazione degli ultimi mesi con un goal e un palo. Per il portoghese centesima rete in maglia bianconera, così come per Dybala che raggiunge la stessa cifra chiudendo il match siglando il terzo goal. I neroverdi escono a testa alta dalla sfida. Per 75 minuti hanno tenuto testa alla Juve. Con la sconfitta della Roma contro l’Inter, il sogno Europa League rimane vivo.

90′ + 3′ – FINISCE IL SECONDO TEMPO

90′ – 3 minuti di recupero.

89′ – Rabiot! Il francese riceve palla al limite dell’area e prova a ripetere il goal del primo tempo. Palla però che va molto a lato.

86′ – Berardi! Si libera bene di Alex Sandro accentrandosi all’interno dell’area. Ma al momento del tiro calcia molto largo.

82′ – Punizione sulla trequarti sinistra per la Juve. Cuadrado la mette in mezzo ma la palla va lunga e si spegna sul fondo.

80′ – DOPPIA SOSTITUZIONE per la Juve: escono Chiesa e Dybala ed entrano Cuadrado e McKennie. Kulusevski seconda punta vicino a Ronaldo.

78′ – Palo di Ronaldo! Kulusevski allarga per il portoghese che con una serie di doppi passi ubriaca Chiriches e calcia a giro. Palla che si stampa sul palo.

76′ – DOPPIA SOSTITUZIONE per il Sassuolo. Escono Kyriakopoulos e Boga ed entrano Rogerio e Djuricic.

73′ – Dybala! L’argentino riceve palla al limite dell’area, salta secco Marlon e calcia a giro. Consigli la mette in angolo.

71′ – Il Sassuolo ci prova a recuperare ma la Juve è attenta in difesa.

66′ – Gol della Juve! Ronaldo vede Kulusevski libero che la mette filtrante a destra per Dybala. L’argentino con uno scavetto di destro buca Consigli. 100esimo goal in bianconero anche per lui.

65′ – Alex Sandro salva la Juve! Kiryakopoulos la mette in area rasoterra. Sul secondo palo c’è Berardi che viene anticipato dal difensore brasiliano in calcio d’angolo.

64′ – Bentancur! Solo davanti a Consigli calcia, ma il portiere para. Azione fermata per fuorigioco dell’uruguayano.

63′ – Occasione per la Juve! Contropiede con Chiesa che lancia Ronaldo in profondità. Il portoghese serve nuovamente l’ala bianconera che prova il tiro a giro ma la palla si spegne sul fondo a lato.

60′ – SOSTITUZIONE per la Juve: esce Arthur ed entra Bentancur.

58′ – Gol del Sassuolo! Marlon vede libero al limite dell’area Raspadori che di tacco fa un uno-due con Locatelli e buca Buffon.

57′ – Occasione Juve! Arthur vede filtrante Chiesa che se la sposta sul destro ma calcia alto.

55′ – TRIPLA SOSTITUZIONE per il Sassuolo. Escono Toljan, Obiang, Traorè ed entrano Chiriches, Lopez e Defrel. I neroverdi in campo con un 3-4-2-1.

55′ – Berardi! Dal limite dell’area calcia ma la palla va larga di molto.

46′ – Inizia il secondo tempo.

Secondo Tempo Sassuolo-Juventus

45′ + 1′ – FINISCE IL PRIMO TEMPO

45′ – 1 minuto di recupero

44′ – Gol della Juve! Rabiot di testa lancia in profondità Ronaldo che controlla di destro, superando Marlon, e davanti a Consigli non sbaglia. 100esimo goal alla Juve per lui.

42′ – Ronaldo! Il portoghese calcia al limite dell’area. La palla è centrale e Consigli blocca.

41′ – Boga! L’ivoriano anticipa Chiesa in area sul cross di Berardi ma di testa la impatta male e la palla va alta.

39′ – Occasione Sassuolo! Boga largo a sinistra serve al limite dell’area Locatelli che di prima la scarica a Obiang, il quale prova il tiro a giro. Buffon è attento e respinge.

34′ – Occasione Sassuolo! Arthur perde malamente palla a centrocampo. Traorè serve largo a sinistra Boga che a giro calcia alto.

32′ – Ammonito Chiesa per una bracciata nello scontro aereo con Ferrari.

31′ – Occasione Sassuolo! De Ligt serve Berardi al limite dell’area che con uno scavetto trova Traorè in area. L’ivoriano prova il tiro a giro ma calcia alto.

29′ – Gol della Juve! I giocatori del Sassuolo si fermano reclamando un fallo. Chiesa intanto serve Rabiot al limite dell’area che calcia in diagonale: palo-goal!

25′ – De Ligt salva la Juve! Traorè vede uno spazio e lancia filtrante 30 metri Berardi che ha campo libero. L’ala italiana si allunga la palla e l’olandese riesce a recuperare e mettere in calcio d’angolo.

23′ – Ammonito Danilo dopo aver fermato Raspadori lanciato in contropiede.

22′ – Kulusevski! Ronaldo pressa alto e recupera il pallone. Rabiot la mette filtrante per Kulusevski che incrocia ma Consigli c’è.

19′ – Ronaldo incita i compagni a pressare alto.

17′ – Ammonito Marlon per aver atterrato Ronaldo.

15′ – Para il rigore Buffon! Berardi calcia abbastanza centrale a mezza altezza, Gigi c’è e respinge.

14′ – Rigore per il Sassuolo! Rabiot perde palla, Raspadori supera Bonucci che lo atterra in area di rigore.

13′ – Ritmi alti per entrambe le squadre.

11′ – Demiral si scalda in via precauzionale. Da monitorare le condizioni di Bonucci.

9′ – Ronaldo allarga per Chiesa che serve Danilo in sovrapposizione. Il brasiliano tenta un cross che diventa un tiro ma Consigli lascia uscire in sicurezza.

5′ – Berardi! Riceve palla largo a destra. Sfrutta la sovrapposizione di Toljan e si accentra per calciare: palla alta di poco!

3′ – Occasione Sassuolo! Colpo sotto in profondità di Berardi per Toljan che la scarica al limite dell’area per Traorè, il quale però calcia alto.

1′ – Fischia Giacomelli, inizia l’incontro.

Primo Tempo

20:05 – Gentili lettori di SuperNews, buonasera dal Mapei Stadium di Reggio Emilia e benvenuti alla diretta scritta di Sassuolo-Juventus, valida per la 36esima giornata di Serie A.

Come arrivano le due squadre

Una mercoledì dal sapore di Europa per entrambe le squadre. Il Sassuolo è a caccia di punti per mantenere ancora vivo il sogno Europa League. Il distacco dalla Roma è di soli 2 punti e le recenti prestazioni della formazione giallorossa fanno aumentare le speranze all’interno dell’ambiente neroverde. Sentimenti opposti in casa Juventus. I bianconeri non possono più sbagliare dopo la cocente sconfitta in casa contro il Milan, diretta avversaria alla corsa per la Champions League. In questo momento si trovano quinti in classifica, a un punto dal Napoli quarto. Ma con tutte e tre le rivali la Vecchia Signora ha gli scontri diretti a sfavore. Fondamentale per partecipare alla prossima massima competizione europea, Superlega permettendo, sarà quindi vincere tutte le partite rimaste. A cominciare dal match di Reggio Emilia. All’andata Juventus-Sassuolo finì 3-1 per i bianconeri.

Sassuolo Juventus highlights, formazioni ufficiali: c’è Ronaldo

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Traorè, Boga; Raspadori. Allenatore: De Zerbi

A disposizione: Pegolo, Ayhan, Rogerio, Peluso, Chiriches, Muldur, Magnanelli, Maxime Lopez, Bourabia, Caputo, Haraslin, Defrel.

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Pirlo

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Demiral, Cuadrado, Ramsey, McKennie, Bentancur, Bernardeschi, F.Correia, Morata.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste

ASSISTENTI: Baccini e Galetto, Volpi (Quarto Uomo)

VAR: Banti, Vivenzi (Assistente Var)