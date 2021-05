Milan, Champions League alle porte: trasferta da sogno per il tecnico Pioli

Milan, Champions League alle porte per i rossoneri, ma non si canta ancora vittoria. Nuova trasferta da sogno per Stefano Pioli che porta sempre più in alto il team. Prossimo obiettivo la sfida con il Torino poi Cagliari e infine Atalanta nell’ultima giornata. All’Allianz Stadium contro la Juventus il Milan porta a casa 3 punti importanti con lo 0-3, con più serenità si guarda ai prossimi match.

Milan, Champions League: Brahim Dìaz si fa notare

Al 45esimo della sfida, Dìaz firma il gol dell’1-0 sfruttando un’uscita non perfetta di Szczesny: la prodezza dello spagnolo si infila perfettamente all’incrocio. Contro la Juventus ritroviamo un Milan carico e determinato, un lavoro di precisione quello di Pioli, che ha saputo sfruttare alla perfezione l’occasione all’Allianz. Brahim Dìaz giocatore spagnolo di 21 anni con 2 reti nelle ultime 6 gare, conferma il suo status fisico. Centrocampista e attaccante de Milan, è il più giovane giocatore della rosa ad aver segnato in casa della Juventus.

Lavoro perfetto in trasferta

In tutto questo, Stefano Pioli compie passi da gigante nelle occasioni giocate fuori casa. Un totale di 14 vittorie in Serie A, solamente l’Inter ha raggiunto le 15 vittorie nell’anno 2006/07. Ad oggi, si guarda avanti con gli ultimi 3 match in lista campionato: Torino fuoricasa mercoledì sera, Cagliari in casa domenica 16 e Atalanta fuoricasa domenica 23.