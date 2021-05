Milan, migliaia i tifosi a Milanello: pronti a caricare la squadra nell’ultimo match

Milan, migliaia i tifosi a Milanello della Curva Sud ad attendere la squadra rossonera in vista dell’ultima partita di campionato decisiva per la Champions, contro l’Atalanta. Un vero e proprio bagno di folla. E’ accaduto questa mattina, a Milanello la tifoseria di Stefano Pioli con cori, bandiere e fumogeni in attesa dell’arrivo del pullman del team rossonero. Si sono dati appuntamento i supporters del Milan, che hanno ritrovato Pioli in un abbraccio virtuale dalla Curva.



Milan, migliaia i tifosi a Milanello: bagno di folla

Ultimo match di Serie A con direzione Gewiss Stadium di Bergamo. In migliaia i tifosi rossoneri pronti a sostenere la squadra nell’ultima sfida valida per la qualificazione, contro l’Atalanta. All’esterno dei cancelli di Milanello l’incitamento a suon di cori del popolo milanista. L’obiettivo sarà ottenere a ogni costo una vittoria, a fin di raggiungere la qualificazione. In un mancato successo, i rossoneri dovranno sperare nei risultati delle altre due pretendenti Juventus e Napoli, non dovranno ottenere la vittoria.

Qualora il Napoli raggiungesse il pareggio il Milan sarebbe qualificato grazie agli scontri diretti. Se la squadra di Pioli dovesse perdere contro l’Atalanta, otterrebbe la qualificazione in Champions solo in caso di perdita della Juventus o del Napoli.