Pasquale Bruno contro Cuadrado: “Ha rotto i c******i, è sempre per terra!”

PASQUALE BRUNO CONTRO CUADRADO A TIKI TAKA, BUFERA SOCIAL PER LE SUE FRASI CONTRO IL COLOMBIANO – Il match di domenica sera si è rivelato fondamentale per la Juventus. La partita con l’Udinese si stava rivelando uno psicodramma per i bianconeri, che invece hanno segnato due gol nel finale grazie a CR7 e si sono aperti le porte del Paradiso. Eppure, c’è chi ha pensato di dare le responsabilità della vittoria bianconera al direttore di gara Chiffi: a partire dal dirigente friulano Pierpaolo Marino, passando per il giornalista Paolo Ziliani, fino ad arrivare all’ex difensore granata Pasquale Bruno. La punizione da cui è poi scaturito il rigore dell’1-1 di Cristiano Ronaldo, a detta di questi personaggi, sarebbe stata inventata dall’arbitro, cui era stata messa pressione durante l’intervallo da parte del ds juventino Fabio Paratici. In particolare, poi, Pasquale Bruno si è scagliato contro Juan Cuadrado (che ha subito il fallo valso la punizione di cui sopra), reo di essere “sempre per terra”. Ecco le sue parole durante la trasmissione Mediaset Tiki Taka.

Pasquale Bruno contro Cuadrado, l’ex granata scatenato contro il colombiano: “Io pago per vedere questo sempre per terra?”

Infuriato per il fallo concesso a Cuadrado in Udinese-Juve 1-2, dalla cui punizione è nato poi il rigore dell’1-1, l’ex difensore di Toro, Fiorentina (ma anche Juventus) non le ha certamente mandate a dire. Ecco cosa ha detto Pasquale Bruno contro Cuadrado durante la trasmissione Tiki Taka: “Io a Cuadrado neanche spezzato gli do una punizione. Ha rotto i co****ni, è sempre per terra. Ma che difendete, difendete Cuadrado addirittura. Ma dai Ciccio – ha aggiunto Pasquale Bruno, rivolgendosi con l’ex bomber del Toro Ciccio Graziani – Ma le vedi le partite? Questi stanno sempre per terra, a prendere per il c**o milioni di telespettatori. Io pago per vedere questo sempre per terra? Ma scherzate?“