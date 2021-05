Serie A, Top XI di Opta stagione 2020/21: tridente Cr7-Lukaku-Muriel

Serie A, Top XI di Opta per un avvincente stagione di Serie A 2020/21, prossima ai bilanci. Sappiamo che i dati Opta si basano su statistiche numeriche variabili, scopriamo l’ultima top XI stilata del campionato. Non mancano le esclusioni eccellenti come Kessie, Hakimi, Barella e Vlahovic. Il miglior 11 della Serie A 2020/21 riporta la seguente formazione. Tanta Inter, ma anche Juventus e Atalanta.

Serie A Top XI di Opta: un tridente da sogno

In porta troviamo Donnarumma (Milan), con una difesa a 4 composta da Cuadrado (Juve), Theo Hernandez (Milan) e dalla coppia interista Bastoni e De Vrij. Il centrocampo composto dal terzetto formato da Zielinski (Napoli), De Paul (Udinese) e Malinovskiy (Atalanta). In attacco ritroviamo Ronaldo (Juve), Lukaku (Inter) e Muriel (Atalanta).

L’Inter campione d’Italia si conferma nuovamente nella sua rosa ben definita, si dimostra la più rappresentata con 3 elementi, mentre Milan, Juve e Atalanta si fermano a 2. Una squadra da sogno, senza dubbio, ma con alcune assenze eccellenti, come gli interisti Hakimi e Barella, il milanista Kessie e l’attaccante della Fiorentina Vlahovic.

11 – Questo è il miglior 11 della #SerieA 2020/21 basato su dati statistici Opta. Maestria. #OptaTopXI pic.twitter.com/FSOnB6VuwO — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 24, 2021

Classifica dei marcatori aggiornata

29 RETI Ronaldo (6, Juventus)

24 RETI Lukaku (6, Inter)

22 RETI Muriel (2, Atalanta),

21 RETI Vlahovic (6, Fiorentina)

20 RETI Immobile (4, Lazio)

20 RETI Simy (8, Crotone),

19 RETI Insigne (7, Napoli)

17 RETI Martinez (2, Inter), Berardi (7, Sassuolo)

16 RETI Joao Pedro (4, Cagliari)

15 RETI Ibrahimovic (3, Milan), Zapata (1, Atalanta)

13 RETI Belotti (4, Torino), Quagliarella (1, Sampdoria), Kessié (11)

12 RETI Mkhitaryan (Roma, 1)

11 RETI Gosens (Atalanta), Destro (Genoa), Rebic (Milan), Lozano (Napoli), Caputo (3, Sassuolo)

10 RETI Osimhen (Napoli), Mayoral, Veretout (5, Roma)

8 RETI Malinovskyi (Atalanta, 1)

6 RETI Ilicic (Atalanta, 2), Pasalic (Atalanta)

4 RETI Gomez (ceduto al Siviglia)

3 RETI Miranchuk (Atalanta)

2 RETI Freuler, Hateboer, Lammers, Romero, Toloi (Atalanta)

1 RETE De Roon, Palomino, Pessina (Atalanta)