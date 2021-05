SerieA, Juventus-Milan: in gioco la Champions, destino Donnarumma e CR7

SerieA, Juventus-Milan andrà in onda domenica 9 maggio alle ore 20:45 direttamente all’Allianz Stadium. Un match estremamente importante per entrambi i tecnici in gara. Andrea Pirlo metterà in gioco il suo futuro alla Juve mentre Stefano Pioli un posto in Champions League. Una sfida impegnativa quella di Torino, che potrebbe influire anche su diversi progetti futuri, mosse di mercato e ambizioni di entrambi i club: futuro di Cristiano Ronaldo e Gianluigi Donnarumma.

SerieA, Juventus-Milan: Cr7, Champions decisiva?

Quello di domenica sarà un match scomodo per il futuro di entrami i club calcistici. I bianconeri di Pirlo senza un posto in Champions vivrebbero un grande fallimento sportivo, ‘inaspettato’. Il disagio economico e tecnico renderebbero la vita difficile all’allenatore. Sfida decisiva anche per Cristiano Ronaldo, che senza Champions difficilmente potrebbe scegliere di trattenersi ancora a Torino. Andrea Pirlo, dal suo canto, ambisce alla Champions per evitare la disputa finale, che non permetterebbe la guida della Juventus.

Milan, dare concretezza alla stagione

Stesso discorso Champions per Pioli, potremmo dire, fondamentale. Un tassello che necessita d’un incastro perfetto, per tornare nel gruppo delle grandi di Europa. Stefano Pioli è a caccia dei 3 punti e punta a dimostrare il valore della sua squadra. Numerosi gli investimenti apportati in casa Milan, con l’obiettivo di tornare nell’élite del calcio. Anche per i rossoneri la mancata qualificazione alla Champions porterebbe a gravi condizioni future. Con un posto tra i big europei sarà più facile confermare Donnarumma la prossima stagione.