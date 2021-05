Inter, colpo di scena: il nuovo tecnico sarà Simone Inzaghi

Colpo di scena: sarà Simone Inzaghi a prendere il posto di Antonio Conte sulla panchina dei campioni d’Italia dell’Inter. Il tecnico, che ieri sera aveva incontrato Claudio Lotito, a sorpresa non ha firmato il rinnovo con la Lazio, allettato dalla proposta economicamente superiore dei nerazzurri (5 milioni annui). L’accordo con l’Inter è trovato, manca soltanto l’ufficialità (che dovrebbe comunque arrivare a breve).

Annuncio a sorpresa

Fino a stamattina, a maggior ragione in seguito alla cena di ieri, tutto lasciava immaginare che Inzaghi fosse ad un passo dal continuare il suo percorso a Roma fino al 2024. Gli incontri tra il suo procuratore Tullio Tinti e l’Inter, invece, hanno scritto una storia diversa. Intervistato durante l’evento “Lo sport che verrà”, l’amministratore delegato interista Beppe Marotta ha rivelato che per il nuovo allenatore “ci siamo, entro stasera ci arriviamo. Ufficiosamente forse ce la facciamo”.

Da Conte a Simone Inzaghi, nel segno del 3-5-2

L’Inter ha preferito Inzaghi ai vari Sarri, Mihajlovic, Stankovic, Conceiçao. Per l’allenatore piacentino è già pronto un contratto biennale. All’Inter ritroverà Stefan De Vrij, allenato alla Lazio dal 2016 al 2018, anno in cui passò ai nerazzurri a parametro zero. L’arrivo di Inzaghi potrebbe rivelarsi anche un segno di continuità tattica con Conte. L’ex tecnico laziale dovrebbe infatti proseguire sulla strada del 3-5-2 plasmato dall’allenatore leccese.

Valzer di allenatori

L’approdo di Simone Inzaghi all’Inter è un ulteriore capitolo di un vero e proprio romanzo delle panchine di fine primavera. Oggi infatti è stato anche il giorno dell’ufficioso, e quasi ufficiale, ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, in sostituzione di Andrea Pirlo. Ma anche dell’avvicinamento sempre più significativo di Luciano Spalletti a quella del Napoli.

Resta da capire chi sostituirà Inzaghi sulla panchina laziale. Per ora i nomi più caldi sembrano essere quelli di Sinisa Mihajlovic, ormai al passo d’addio con il Bologna, e Walter Mazzarri, senza panchina da un anno dopo la risoluzione contrattuale con il Torino.