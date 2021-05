Sky o DAZN? Dove vedere Hellas Verona-Torino in tv e in streaming, Serie A 35^ giornata

DOVE VEDERE HELLAS VERONA TORINO IN TV E STREAMING – C’è chi la salvezza l’ha già raggiunta, e chi invece deve ancora sudarsela fino in fondo. C’è il Verona di Juric, ancora una volta salvo con largo anticipo e protagonista di una bella cavalcata (un po’ rovinata da un girone di ritorno senza grandi stimoli); e c’è il Torino di Nicola, a +3 sulla zona retrocessione e certamente non ancora al sicuro, nonostante la vittoria con il Parma di lunedì scorso faccia ben sperare. Occhio: in contemporanea con Verona-Torino si disputerà anche Benevento-Cagliari, un vero e proprio spareggio salvezza. Considerando che entrambe le rivali dei granata perderanno punti, il Toro non può farsi scappare la ghiotta occasione di allungare sulla zona calda a tre giornate dalla fine, chiudendo quasi il discorso salvezza.

Quando si gioca Verona-Torino, 35° turno Serie A

Il match Verona-Torino si disputerà domenica 9 maggio 2021 alle ore 15. La sfida si giocherà alo Stadio Bentegodi di Verona, casa dei gialloblu.

Precedenti Hellas Verona-Torino, le sfide tra scaligeri e granata

Sono 26 i precedenti tra Verona e Toro in Serie A in casa dei gialloblu: il bilancio è piuttosto equilibrato, con i granata in leggero vantaggio. Il risultato più ricorrente è infatti il segno “2”, verificatosi 10 volte: sono 9, poi, i pareggi, mentre ammontano a 7 i successi dei padroni di casa. Il Torino, però, non vince al Bentegodi dal 2014/2015. All’andata fu 1-1: vantaggio Hellas firmato Dimarco con una volée straordinaria, rimonta Toro con Gleison Bremer. L’ultima volta a Verona si giocava ancora a porte aperte: finì 3-3, con una incredibile rimonta dei gialloblu dopo lo 0-3 iniziale degli ospiti.

Probabili formazioni Hellas Verona-Torino, le scelte di Juric e Nicola

Hellas Verona (3-4-1-2): Silvestri; Dimarco, Gunter, Dawidowicz; Lazovic, Ilic, Tameze, Faraoni; Zacagni, Barak; Lasagna.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojoda, Mandragora, Rincon, Baselli, Ansaldi; Belotti, Sanabria.

Sky o DAZN? Ecco dove vedere Verona Torino in tv e in streaming

Il match tra Verona e Torino sarà visibile solo su DAZN, in diretta ed in esclusiva: non sarà quindi disponibile la diretta su Sky.

Su DAZN, la partita sarà visibile sul canale DAZN1 con l’offerta Sky-DAZN. Altrimenti, sarà possibile utilizzare l’app del servizio, disponibile per smart-tv, tablet, smartphone e pc: basterà collegarsi ed accedere con le proprie credenziali per assistere all’evento.

Ecco le immagini del match dell’andata: Torino-Verona 1-1