Torino-Milan 0-7, Sirigu esplode dopo il secondo gol di Rebic: “Non ce la faccio più, basta figure di m***a!”

SIRIGU ARRABBIATISSIMO, ECCO LO SFOGO DOPO IL GOL DEL 6-0 DI REBIC – Il Torino ora torna a rischiare. Se è vero che l’ennesima sconfitta del Benevento, questa volta contro l’Atalanta, spedisce le Streghe sempre più verso l’inferno, è altrettanto vero che i campani sono attesi dalla sfida col Crotone prima dello scontro diretto coi granata. La squadra di Nicola, invece, deve affrontare uno Spezia in discreta forma e la Lazio, prima di affrontare il Benevento. Insomma, l’ultima giornata rischia di diventare uno scontro diretto da brividi. Il crollo di ieri sera col Milan per 0-7 non è esattamente il modo migliore per affrontare il finale di campionato: particolarmente frustrato è apparso il portierone Salvatore Sirigu, che si è sfogato duramente dopo il gol dello 0-6.

Sirigu furioso dopo il sesto gol del Milan: “Vi divertite a fare queste figuracce?”

Theo Hernandez, poi Kessie, quindi Brahim Diaz e ancora Theo, prima della tripletta di Rebic. Questa la sequenza dei gol di ieri sera, che hanno permesso al Milan di schiantare per 7-0 il Toro all’Olimpico Grande Torino. Al momento del secondo gol di Rebic, e quindi subito dopo aver subito la sesta rete della serata, il portiere granata Salvatore Sirigu si è lasciato andare contro i suoi compagni: “Ma basta, non ce la faccio più… vi divertite a fare queste figure di m***a?!“.