Calciomercato Genoa, avanti tutta su Sirigu

Calciomercato Genoa. I rossoblù, stando alle ultime voci di mercato, sembrerebbero ormai sempre più vicini al colpo Salvatore Sirigu. La dirigenza del Genoa è infatti alla ricerca di un portiere di livello e dal sicuro affidamento da poter regalare al tecnico Ballardini, e il nome di Salvatore Sirigu, in uscita dal Torino, è quello che sembra intrigare di più la dirigenza. Con i contatti ormai già avviati, le probabilità di una conclusione positiva della trattativa sembrano al momento molto alte.

Calciomercato Genoa, l’occasione Sirigu

Salvatore Sirigu è reduce dalla più grande soddisfazione della propria carriera, i campionati europei appena vinti con la nostra nazionale. Ora però, per il vice Donnarumma, sembra ormai non esserci più posto al Torino, con la conferma arrivata dalle parole del nuovo tecnico granata Juric che ha dichiarato di voler affidare i ruoli di primo e secondo portiere della rosa a Milinkovic-Savic e a Berisha. Il fresco campione d’Europa, con un passato di cinque anni con il Paris Saint Germain, si ritrova dunque con le valigie in mano, e considerando che il suo contratto con il Torino scade nel 2022 e che i granata saranno quindi costretti a lasciarlo partire ad un prezzo ridotto in questa sessione di mercato per non rischiare di perderlo a zero nella prossima, le offerte per l’esperto portiere non mancano di certo.

Il destino dell’estremo difensore azzurro sembra al momento legato a doppio filo a quello di Mattia Perin. Al profilo di Sirigu sarebbe infatti interessata anche la Juventus, che deve ancora decidere a chi affidare il ruolo di vice Szczesny, se al giocatore in partenza del Torino o appunto a Perin, ritornato in bianconero dopo una stagione e mezza in prestito proprio al Genoa. Ad essersi mossa con grande decisione per Sirigu è però la società rossoblù, che ha individuato nel portiere classe 87 il profilo ideale per ricoprire il ruolo di estremo difensore titolare della prossima stagione. Manca ancora un accordo totale, ma i contatti tra le parti sono ormai avviati.

Calciomercato Genoa, le alternative a Sirigu

Nel caso in cui dovesse fallire la trattativa per portare Sirigu al Genoa, le alternative in casa rossoblù corrisponderebbero ai nomi di Luigi Sepe del Parma, Paulo Gazzaniga, al momento svincolato, e Asmir Begovic, nel 2020 in prestito per pochi mesi al Milan. Più remota invece al momento la possibilità di un ritorno di Perin, che la Juventus potrebbe alla fine decidere di trattenere in rosa per il ruolo di secondo portiere.