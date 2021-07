Calciomercato Milan, c’è l’accelerata per Kaio Jorge

Calciomercato Milan. I rossoneri sono attivissimi sul mercato per regalare il prima possibile i rinforzi giusti al tecnico Pioli, che vuole avere presto al completo la rosa che affronterà la stagione del ritorno in Champions League. Dopo l’arrivo ormai ufficiale di Giroud, l’obiettivo della dirigenza è quello di tornare sul mercato alla ricerca di una punta più giovane da affiancare all’ormai ex Chelsea e a Ibrahimovic. L’obiettivo numero uno in questo senso porta il nome di Kaio Jorge.

Calciomercato Milan, l’obiettivo Kaio Jorge

Sono ore frenetiche in casa Milan. Con l’arrivo ormai ufficiale di Olivier Giroud, che atterrerà oggi a Milano per sostenere nella giornata di domani le visite mediche, a cui va inoltre ad aggiungersi la fumata bianca per il ritorno in rossonero di Brahim Diaz, in prestito secco per un altro anno, i rossoneri non vogliono comunque fermarsi. Maldini e Massara vogliono infatti mettere a disposizione di Pioli un altro attaccante, con la conferma che arriva dalle parole dello stesso Maldini: “Potrebbe arrivare anche un attaccante giovane, vogliamo fare le cose per bene e mettere le basi della squadra da subito e poi guardare ad altri colpi verso la fine del mercato“. La necessità di un altro attaccante sorge inevitabilmente a causa dell’età più che avanzata dei due centravanti per ora in rosa: quasi 40 anni Ibra, che già nella passata stagione ha dovuto saltare numerose partite a causa di vari infortuni, quasi 35 Giroud. Il primo nome sulla lista di mercato rossonera è quello di Kaio Jorge.

Kaio Jorge è un attaccante brasiliano classe 2002 in forza al Santos. Punta agile e dotata di un buon tiro, il giocatore cresciuto nelle giovanili del Santos, con cui ha segnato 15 gol in 75 partite, si integrerebbe alla perfezione con Ibrahimovic e con Giroud, e a giocare a favore del brasiliano c’è il prezzo del cartellino al momento abbastanza basso, circa 10 milioni di euro. Motivo per cui il Milan, che aveva inizialmente pensato a questo colpo in vista del mercato invernale con il giocatore così svincolato, potrebbe anticipare il colpo già in questa sessione di mercato, anche e soprattutto per anticipare la possibile concorrenza di altri club italiani ed europei. Per la giovane punta brasiliana si sarebbe infatti registrato anche l’interesse di Juventus e Napoli.