Calciomercato Milan, è ormai fatta per Ballo-Touré

Calciomercato Milan. È in arrivo un nuovo colpo. La società rossonera sembra infatti aver chiuso l’operazione per l’acquisto di Ballo-Touré, terzino sinistro classe 97 del Monaco. Pioli potrà così finalmente avere a disposizione il tanto desiderato vice di Theo Hernández, che potrà permettere al terzino francese di poter rifiatare nel corso di una stagione, la prossima, che si preannuncia enormemente impegnativa anche a causa del ritorno della squadra rossonera in Champions League.

Calciomercato Milan, i dettagli della trattativa per Ballo-Touré

Fodé Ballo-Touré, difensore francese naturalizzato senegalese, è arrivato al Monaco nel gennaio 2019 per circa 11 milioni di euro dopo una stagione e mezza in maglia Lille. Cresciuto nelle giovanili del Paris Saint Germain, con cui ha giocato anche in prima squadra per tre anni, il terzino classe 97 è ora nel pieno della sua maturità calcistica, e rappresenta per Pioli un rinforzo di buon livello per puntellare il reparto difensivo. Sul giocatore, che ha con il Monaco un contratto in scadenza nel 2023, è riuscito dunque ad attirare le attenzioni del Milan, andato alla ricerca di un’operazione rapida e dai costi tutto sommato contenuti per potersi così concentrare su altre trattative di mercato molto importanti come ad esempio quella per l’attaccante del Chelsea Olivier Giroud.

I dettagli economici dell’operazione sono ancora da definire con precisione: Maldini avrebbe infatti spinto inizialmente per un prestito con diritto di riscatto a 4 milioni di euro, mentre il Monaco spinge per una cessione a titolo definitivo per una cifra intorno ai 6 milioni di euro. Nulla che non si possa risolvere in tempi brevi, con il Milan che con molta probabilità potrebbe alla fine venire incontro alle richieste del club francese. Ballo-Touré arriverà infatti al Milan a titolo definitivo con la società rossonera che dovrebbe versare al Monaco circa 8 milioni di euro per il cartellino, offrendo invece al terzino un contratto di quattro o cinque anni. È probabile che visite mediche e firma possano avere luogo già in questa settimana.