Damsgaard, la Premier League sul talento della Sampdoria

Mezza Premier League su Damsgaard. Con il calciomercato ormai entrato nel vivo, è pronta a scatenarsi una vera e propria asta per assicurarsi il gioiellino della Sampdoria, per cui sarebbe sempre più forte l’interessamento di diversi club inglesi. Il tutto per la gioia del presidente blucerchiato Massimo Ferrero, che nel caso di offerte indecenti potrebbe lasciar partire il danese già in questa sessione di mercato.

Tutti pazzi per Damsgaard

Quello di Mikkel Damsgaard è uno dei nomi più caldi del momento. Il giovane talento danese, che ha da poco compiuto 21 anni, è arrivato alla Sampdoria nell’estate del 2020 dopo tre stagioni con la maglia del Nordsjælland, e nel suo primo anno in Italia ha già lasciato intravedere molte delle sue abilità, con due gol in 35 presenze in Serie A e con la capacità di ricoprire più ruoli sia a centrocampo che in attacco. Ad aver attirato le attenzioni di tutti i più grandi club sia italiani che europei hanno contribuito però le grandissime prestazioni di cui Damsgaard si è appena reso protagonista agli Europei, finiti per lui e per la sua nazionale nella sfortunata semifinale contro l’Inghilterra. Fantastico destro a giro che ha dato il via al 4-1 alla Russia che ha permesso alla Danimarca di accedere agli ottavi di finale e punizione micidiale che ha illuso i danesi nella semifinale poi persa nei tempi supplementari. Due gioielli, che uniti a prestazioni da giovane campione hanno fatto inevitabilmente lievitare il valore del cartellino del giocatore, che si aggirerebbe al momento intorno ai trenta milioni di euro. Il prezzo, con il forte interesse di diversi club di Premier League tra cui Liverpool, Everton, Tottenham e Leicester, sembra però destinato a salire ulteriormente, il che rischia di tagliare fuori dalla corsa al talento danese i diversi club italiani, come Milan e Juventus, che sembravano aver manifestato la volontà, negli scorsi giorni, di provare ad intavolare una trattativa.