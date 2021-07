Diretta tv in chiaro Sportitalia? Dove vedere amichevole Roma-Triestina in streaming gratis

Dopo le vittoriose amichevoli contro Montecatini e Ternana, la Roma di Mourinho si prepara ad affrontare la Triestina per la terza amichevole estiva. Roma-Triestina si prospetta un match molto interessante in cui il nuovo allenatore ‘giallorosso’, José Mourinho, potrà provare diverse variazioni tattiche e la condizione dei propri calciatori in vista dell’inizio della prossima stagione. In questo articolo vi sono tutte le informazioni su diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere amichevole Roma-Triestina in streaming.

Diretta tv in chiaro Sportitalia? Dove vedere amichevole Roma-Triestina in streaming

Roma-Triestina, match valido per la terza amichevole estiva, si giocherà a Trieste allo stadio Nereo Rocco a partire dalle ore 19.30 di Mercoledì 20 Luglio 2021. L’amichevole Roma-Triestina verrà trasmessa in diretta tv in chiaro e in streaming gratis su Sportitalia (sul sito ufficiale, sull’app mobile e Amazon firestick), che ha ottenuto i diritti sulla trasmissione della partita. Ecco le probabili formazioni di Roma-Triestina:

TRIESTINA (4-3-3): Offredi; Rapisarda, Coppola, Capela, Lopez; Calvano, Rizzo, Giorico; Sarno, Gomez, Petrella.

A disposizione: De Luca, Rossi, Giannò, Dubaz, Ligi, Volta, Natalucci, Baldi, Struna, Gatto, Pio Loco, Maracchi, Febbrasio, Rizzo, Rolim, Bonacci, Catania.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Smalling, Mancini, Tripi; Diawara, Villar; Perez, Zalewski, El Shaarawy; Dzeko.

A disposizione: Rui Patricio, Cardinali,Boer, Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Bove, Darboe, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Mayoral.