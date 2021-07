Dove vedere Borussia Dortmund Bologna: diretta tv Sky o streaming DAZN?

Dove vedere l’amichevole Borussia Dortmund Bologna in tv. Dopo aver acceso il mercato con l’arrivo di Arnautovic, i felsinei si preparano a un incontro di livello europeo. L’avversario è il Borussia Dortmund, seconda forza della massima serie tedesca. Nonostante abbiano venduto in questa sessione di mercato il loro gioiellino Jadon Sancho al Manchester United, il talento in casa giallonera non manca. Haaland, Reus, Brandt e tanti altri. Per il Bologna di Mihajlovic si prospetta un test molto utile per capire il livello della squadra per la prossima Serie A 2021/2022.

Quando si gioca Bvb-Bologna, terzo appuntamento precampionato dei rossoblù

La partita tra Borussia Dortmund-Bologna si disputerà venerdì 30 luglio 2021 alle ore 17:00, alla Cashpoint Arena di Altach (Austria). Di seguito le probabili scelte di Marco Rose e Sinisa Mihajlovic:

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Passlack, Maloney, Papadopoulos, Schulz; Dahoud, Brandt; Knauff, Reus, Gürpüz; Haaland.

BOLOGNA (4-3-3): Bardi; De Silvestri, Bonifazi, Soumaoro, Dijks; Soriano, Schouten, Baldursson; Orsolini, Santander, Sansone.

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Borussia Dortmund-Bologna amichevole in diretta e in streaming

La partita tra Borussia Dortmund-Bologna sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire la gara anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulare, tablet e altri dispositivi. È possibile vedere la sfida anche in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire la partita. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione.