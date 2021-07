Dove vedere Fenerbahce Udinese: diretta tv e streaming

Dove vedere Fenerbahce Udinese in tv. Secondo impegno precampionato per i bianconeri, che dopo aver trovato il sostituto di Musso sono alla caccia di un dopo De Paul, dopo aver superato per 4-1 gli sloveni del ND Bilje. Dal 19 luglio l’Udinese è in ritiro in Carinzia, precisamente a Sankt Veit. Gli uomini di Gotti affronteranno un avversario prestigioso, il Fenerbahce. I turchi, guidati dal campione Mesut Ozil, hanno concluso al terzo posto il loro campionato nella passata stagione, guadagnandosi l’accesso alla prossima Europa League. Per l’Udinese un test importante, soprattutto per capire il valore della rosa e, eventualmente, operare sul mercato per migliorarla.

Quando si gioca Fenerbahce-Udinese, secondo appuntamento precampionato dei bianconeri

La partita tra Fenerbahce-Udinese si disputerà sabato 24 luglio 2021 alle ore 18:00, allo stadio Villach-Lind, di Villacco (Austria). La location però potrebbe passare da Villach a Kranjska Gora, in Slovenia. Secondo quanto riporta Il Gazzettino infatti, il motivo principale è che lo stadio della città austriaca non è sicuro possa garantire il distanziamento in caso di un’elevata presenza dei tifosi turchi. A breve, la società dovrebbe comunicare il tutto.

Dove vedere Fenerbahce Udinese in diretta tv e in streaming

Le informazioni sulla vendita dei tagliandi e sulla copertura televisiva dell’evento saranno comunicate tramite i canali di Udinese Calcio non appena rese note dall’organizzazione. L’incontro tra Fenerbahce-Udinese sarà trasmesso, molto probabilmente, in diretta in esclusiva su Udinese Tv, canale 110 del digitale terrestre. La partita sarà possibile seguirla in streaming anche su udinesetv.it, sito ufficiale dell’emittente televisiva.