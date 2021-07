Dove vedere Genoa-PSG in diretta tv in chiaro e in streaming gratis, amichevole 24 luglio

DOVE VEDERE GENOA PSG IN TV E STREAMING – Terzo test amichevole in arrivo per il Genoa di Ballardini, dopo le sfide con lo Stubai sabato 17 luglio e il Wacker Innsbruck il 21 luglio: sabato 24 luglio il Grifone sfiderà a Orleans il PSG dei fenomeni, in un’amichevole di lusso fornirà certamente indicazioni interessanti alla banda rossoblu. Subito in mostra, in questo ritiro in Trentino, il giovanissimo Flavio Bianchi, arrivato dal settore giovanile e già pronto a prendersi un posto in prima squadra in vista della prossima stagione. In programma, poi, ancora un’altra amichevole per il Genoa: il 31 luglio, sfida al Mainz 05.

Quando si gioca Genoa-PSG: data e luogo dell’amichevole

Il test amichevole Genoa-PSG è in programma sabato 24 luglio 2021 alle ore 19. La sfida si terrà ad Orleans, allo Stade Omnisport de la Source, in Francia. Ancora da capire se sarà possibile assistere alla partita direttamente allo stadio, probabilmente col Green Pass: l’impianto, in ogni caso, può contenere al massimo 7mila spettatori.

Dove vedere Genoa-PSG in tv in chiaro e in streaming gratis, amichevole 24 luglio

Il test amichevole tra Genoa e PSG, in programma sabato 24 luglio 2021 alle ore 19, non dovrebbe essere trasmesso né in tv, in chiaro o in ppv, né in streaming. Possibile però che arrivino nuovi aggiornamenti nel corso della settimana dalle pagine social delle due compagini.