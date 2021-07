Dove vedere Torino-Bochum, streaming e diretta tv in chiaro amichevole 24 luglio 2021

DOVE VEDERE TORINO BOCHUM IN TV E STREAMING – Secondo test amichevole in vista per il Torino, che si prepara a sfidare i tedeschi del Bochum nel ritiro in Val Gardena. La prima partita disputata dai granata di Juric si è conclusa con un facile successo per 11-0 sull’Obermais Merano, squadra di Prima Categoria: a segno Sanabria, doppietta di Millico, e Zaza, Aina, Djidji, Rincon, Warming, Rauti e Ansaldi. Il tecnico serbo ha certamente ottenuto già buone indicazioni, anche se certamente la sfida col Bochum (neopromossa in Bundesliga) sarà un test più probante. In attesa del mercato, poi, a Juric resta ancora il dubbio Belotti: il Toro che dovrà forgiare, sarà con il Gallo o senza?

Quando si gioca Torino Bochum: data e luogo dell’amichevole

Toro-Bochum si disputerà sabato 24 luglio 2021 alle ore 17, allo stadio di Bressanone, in Val Gardena.

Torino-Bochum, le info per i biglietti: ecco come assistere al match allo stadio

Il Torino ha dato tutte le informazioni per vedere la partita amichevole di sabato direttamente dall’impianto di Bressanone. Come riporta il sito ufficiale dei granata, “i biglietti saranno in vendita al prezzo di 10 euro, previa prenotazione OBBLIGATORIA all’indirizzo mail [email protected] indicando Nome, Cognome, data e luogo di Nascita di tutti i partecipanti insieme ad un recapito telefonico. In caso di disponibilità seguirà conferma per accettazione della richiesta da presentare il giorno della gara al fine di ritirare i biglietti entro e non oltre 30 minuti dall’inizio del match, dopodiché la prenotazione perderà di validità. Il giorno della gara non è prevista la vendita dei biglietti alle casse dello stadio. Per l’accesso all’impianto in occasione della gara sarà obbligatorio essere in possesso del GREEN PASS (EU Digital COVID Certificate) e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto sportivo.”

Dove vedere Torino-Bochum amichevole 24 luglio 2021, diretta streaming e tv in chiaro?

L’amichevole estiva Toro-Bochum, prevista per il 24 luglio 2021 a Bressanone, non dovrebbe essere trasmessa né in tv né in streaming su alcuna piattaforma. Seguiranno aggiornamenti in caso di novità.