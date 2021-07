Dove vedere Monza-Juventus in tv e in streaming, Trofeo Berlusconi 31 luglio 2021

DOVE VEDERE MONZA JUVENTUS IN TV IN CHIARO E IN STREAMING GRATIS – Secondo test amichevole per la Juventus dell’Allegri bis. La prima sfida è terminata con la vittoria per 3-1 contro il Cesena alla Continassa, durante la quale praticamente ha giocato un solo “big” (McKennie) oltre ai giovani ed a qualche calciatore rientrato dal prestito (Rugani, De Sciglio, Perin, Pjaca). La sfida, contro il Monza, valida per il celebre Trofeo Luigi Berlusconi, sarà certamente un test più probante, con diversi titolari che sono tornati ad allenarsi a Torino: i brianzoli si preparano per una stagione che li vedrà nuovamente protagonisti per la lotta alla Serie A, dopo il terzo posto dell’anno scorso.

Quando si gioca Monza Juventus: data e luogo del Trofeo Berlusconi

Monza-Juventus si disputerà sabato 31 luglio 2021 alle ore 21, allo U-Power Stadium di Monza, in Lombardia.

Monza-Juventus, le info per i biglietti: sarà possibile accedere allo stadio?

Come riporta il sito ufficiale del Monza, che ospiterà il match nel proprio stadio: “Come noto, le vigenti norme prevedono che il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1000. AC Monza e Juventus non intendono scontentare nessuno dei loro sostenitori e, poiché la gara sarà trasmessa in chiaro su Italia Uno, hanno concordato di non commercializzare i titoli di accesso“.

Dove vedere Monza-Juventus amichevole 31 luglio 2021, streaming gratis e diretta tv in chiaro Italia Uno?

L’amichevole estiva Monza-Juventus, prevista per il 31 luglio 2021 a Monza e valida per il Trofeo Berlusconi, sarà trasmessa in tv in chiaro su Italia Uno e, di conseguenza, anche in streaming su Mediaset Play. Seguiranno aggiornamenti in caso di novità.