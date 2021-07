Amichevoli Juventus estate 2021: calendario, date e orari delle partite in programma

AMICHEVOLI JUVENTUS ESTATE 2021, IL CALENDARIO DEI MATCH IN PROGRAMMA – Terminato l’Europeo, che certamente ci ha dato grandi gioie, si torna a parlare di squadre di club. Mentre si infiamma il calciomercato, stanno per incominciare anche le partite amichevoli: alcune squadre hanno già cominciato i ritiri, e da metà luglio si comincerà a disputare qualche sfida in preparazione della prossima stagione. La Juventus, chiaramente, comincia il ritiro mercoledì 14 luglio, visto che molti Nazionali sono stati impegnati anche in questi ultimi giorni tra Europeo e Coppa America, e riprenderà a lavorare agli ordini di Max Allegri.

Ritiro Juventus, quando comincia: mercoledì 14 luglio primo raduno con Allegri

La Juventus si radunerà per la prima volta mercoledì 14 luglio alla Continassa. Tra i big, attesi solo Dybala, Arthur, Pinsoglio e Frabotta, ma ci saranno anche Perin, Pjaca, Pellegrini, De Sciglio e Rugani, che rientrano dal prestito. Per la prima volta, poi, si rivedrà Allegri con la sua squadra, lasciata due stagioni fa e ripresa dopo le gestioni Sarri e Pirlo.

Amichevoli Juventus estate 2021, quando si gioca: Juventus-Monza e Juventus-Barcellona in programma

Per ora, sono solamente due le amichevoli pre-campionato organizzate dalla Juventus. Niente International Champions Cup, che implicherebbe troppi spostamenti e difficoltà a livello di protocolli Covid, ma solo due impegni sin qui stabiliti: Juventus-Monza e Barcellona-Juventus.

Juventus-Monza si disputerà il 31 luglio 2021 allo stadio U-Power Stadium di Monza: lo ha annunciato Adriano Galliani, presidente del club brianzolo.

Barcellona-Juventus, invece, andrà in scena per il Trofeo Gamper, che ogni anno si disputa al Camp Nou in onore del fondatore dei blaugrana Hans Gamper: non ancora stabilita data ed orario della partita, che però si dovrebbe disputare intorno alla metà di agosto.

Al momento non è stata scelta nessun’altra squadra da sfidare nei mesi di luglio ed agosto: probabile, però, che i bianconeri possano incontrare anche qualche società di serie inferiore, per far mettere minuti nella gambe dei calciatori in vista della prossima durissima stagione.

Monza-Juventus, sabato 31 luglio 2021 (U-Power Stadium, Monza)

Barcellona-Juventus, agosto 2021 (Camp Nou, Barcellona)