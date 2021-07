Lautaro, dopo il campionato anche la Copa. E il rinnovo?

Per Lautaro Martinez è stato un anno da incorniciare. Il numero 10 neroazzurro, che quest’anno ha messo a segno ben 17 reti in campionato, è reduce da una Copa America da protagonista, con l’Argentina vittoriosa in finale contro il Brasile. Anche in Copa ha messo a segno 3 reti decisive contro Bolivia, Ecuador e Colombia. Proprio quella contro i colombiani è risultata decisiva per la qualificazione alla finale contro gli acerrimi rivali brasiliani.

Lautaro Martinez, che fai? Rinnovi o vai via?

Arrivato all’Inter nel 2018 per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, il Toro ora ne vale circa il quadruplo e la sua clausola da 111 milioni di euro ne è la prova. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e la società neroazzurra ha proposto a Lautaro Martinez un prolungamento fino al 2025. Il numero 10 percepisce 2,5 milioni di euro netti e la dirigenza gliene aveva proposti 4,5 con ingaggio a salire e cospicui bonus. Inizialmente la proposta sembrava accettata ma poi le carte in tavola sono cambiate. L’agente Camano, lo stesso di Hakimi, ha chiesto all’Inter tempo e la cosa indispettisce la società. Ci sarà l’offerta di qualche top club dietro o solo una tecnica per chiedere un ingaggio più alto?

Ad oggi sul rinnovo tutto tace e Lautaro non si è più espresso in merito. Fatto sta che l’ambiente Inter gli ha permesso di affermarsi nel calcio europeo rendendolo uno dei migliori attaccanti in circolazione. E molti top club sarebbero disposti a fare di follie pur di averlo, su tutti Barcellona, Real Madrid, Manchester City e Chelsea. Proprio il Chelsea vorrebbe fare di Lautaro la punta del futuro dopo la delusione Werner, ingaggiato con ottime speranze e risultato molto mediocre nelle prestazioni. L’eventuale cessione di Lautaro, però, sarebbe molto difficile da digerire per la tifoserie neroazzurra che, dopo la partenza di Hakimi, ha manifestato il malcontento generale per la campagna acquisti e la situazione di incertezza legata a Suning.