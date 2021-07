Lukaku: “Inter, faremo grandi cose. Inzaghi ottimo allenatore”

L’Inter ha ritrovato Romelu Lukaku. Il gigante belga, leader incontrastato dei nerazzurri campioni d’Italia in carica, si è finalmente riunito, nella giornata di ieri, alla propria squadra, svolgendo in mattinata il suo primo allenamento agli ordini del nuovo tecnico Simone Inzaghi. Con l’addio di Conte, e dopo una partenza enormemente pesante come quella di Hakimi, molte delle speranze dei nerazzurri per questa nuova stagione saranno riposte nel centravanti belga, che dopo la delusione degli Europei con il suo Belgio è pronto al riscatto con la maglia interista addosso, diventata ormai sua seconda pelle. Le pressioni, sia per lui che per l’Inter, chiamata a riconfermarsi e a difendere lo scudetto conquistato nella scorsa annata, saranno tantissime, ma Lukaku, che ha le spalle larghissime, è più che mai pronto ad un’altra stagione da assoluto protagonista. A ribadirlo è stato, ai microfoni di Inter TV, lo stesso belga.

Lukaku: “Inter, continuiamo a vincere”

Primo allenamento stagionale con l’Inter e primo giorno di lavoro con Simone Inzaghi. Lukaku è già carico, e le sensazioni del belga per la nuova stagione sono più che positive. Ai microfoni di Inter TV, il centravanti ha parlato prima di tutto delle vacanze appena terminate: “Le vacanze sono andate bene, per qualche giorno sono stato a New York e poi sono andato a Miami. Ho riposato ma mi sono anche allenato in modo da essere già in forma. Ora abbiamo alcune settimane per prepararci al meglio per l’inizio del campionato“. Lukaku ha poi parlato del rapporto con il nuovo tecnico Simone Inzaghi, con alcune foto dei due già apparse sui social: “Il primo approccio con Inzaghi? Il giorno in cui la società ha annunciato che sarebbe diventato il nuovo allenatore abbiamo parlato tanto. Anche mio fratello Jordan mi ha parlato molto di lui, è un bravo allenatore. Sicuramente aiuterà la squadra a fare grandi cose. Vogliamo lavorare tutti insieme per continuare il percorso che abbiamo iniziato“.

Lukaku ha rivolto infine un messaggio a tutti i tifosi nerazzurri: “Sono davvero contento di essere tornato, vogliamo continuare a vincere. Noi giocatori siamo pronti a lavorare duramente per realizzare i vostri sogni“.