Non dà tregua il virus, al Milan incubo Covid-19: un giocatore è positivo. Si tratta di Bennacer Ismael. Il francese è risultato positivo in seguito agli ultimi controlli fatti. A dare notizia è il l’AC Milan sul proprio sito web ufficiale.

Il comunicato che annuncia la brutta notizia arriva dalla società rossonera: “AC Milan comunica che Ismaël Bennacer non è stato convocato per l’amichevole contro l’OGC Nice in quanto risultato positivo a un tampone a domicilio, eseguito in settimana. Le autorità sanitarie locali di competenza sono state tempestivamente informate. Il giocatore sta bene e continua ad allenarsi a casa.

Si precisa che Ismaël non ha avuto contatti con il resto della squadra dall’amichevole di sabato scorso contro il Modena. Altresì il gruppo squadra è risultato negativo a tutti i tamponi effettuati questa settimana, compreso il molecolare in vista della trasferta di Nizza”.

Il Coronavirus continua a non dare tregua neanche al mondo dello sport, anche se tutto è più gestibile. In Serie A già diversi positivi. Qualche giorno fa anche a Torino, alla Juventus, è risultato positivo un giocatore, fortunatamente, anche in quel caso, il resto della squadra non sono risultati altri contagiati.